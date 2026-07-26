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MVOT destina $ 27 millones para planes de ordenamiento territorial en 18 departamentos

Dieciocho intendencias recibirán $ 27 millones para elaborar y actualizar planes de ordenamiento territorial con apoyo del Gobierno nacional.

MVOT firmó convenios.

MVOT firmó convenios.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), firmó convenios de cooperación técnica y financiera con 18 gobiernos departamentales para elaborar, revisar e implementar instrumentos de ordenamiento territorial y fortalecer la gestión de los territorios.

La firma de los acuerdos se realizó este jueves, luego de la asunción de las nuevas autoridades del Congreso de Intendentes. Los convenios fueron suscritos por el ministro interino de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, y la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.

Los acuerdos se enmarcan en los artículos 81 y 82 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que establecen mecanismos de cooperación técnica y financiera entre el Gobierno nacional y las intendencias para el desarrollo de instrumentos de planificación territorial.

Aporte de cooperación

Cada uno de los 18 gobiernos departamentales recibirá un aporte de $ 1.500.000. La inversión total asciende a $ 27 millones y los desembolsos se efectuarán de acuerdo con el cumplimiento de las etapas previstas en cada proyecto.

Durante la actividad, Di Candia señaló que los convenios permiten aplicar las capacidades técnicas del Estado nacional en cada departamento y sostuvo que la planificación territorial responde a decisiones colectivas sobre el uso del territorio. Agregó que las capacidades desarrolladas deberán sostener los procesos de planificación más allá de los períodos de gobierno.

Por su parte, Florio explicó que los proyectos responden a solicitudes presentadas por las intendencias y que los recursos financiarán la contratación de servicios técnicos para elaborar planes de ordenamiento territorial, desarrollar proyectos urbanos y fortalecer los sistemas de información territorial. Indicó además que estos instrumentos orientan la ejecución de proyectos urbanos, espacios públicos e infraestructura.

Planificación territorial

La directora informó que Uruguay cuenta con una cobertura de planificación territorial a escala nacional, departamental, local y barrial, lo que permite coordinar acciones entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales.

Florio anunció además que el financiamiento destinado a las intendencias aumentó un 35 % respecto de la etapa anterior. Los recursos serán distribuidos en partes iguales entre los departamentos participantes y estarán acompañados por asistencia técnica especializada.

Las acciones previstas incluyen la revisión y elaboración de planes locales y departamentales de ordenamiento territorial, inventarios patrimoniales, programas de gestión del suelo, fortalecimiento de los Sistemas de Información Geográfica, incorporación de datos a la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial y estudios vinculados al desarrollo urbano, la gestión ambiental, el patrimonio y proyectos turísticos en Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

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