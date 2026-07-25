¿Maniobra política? Da Silva busca instalar a Matilde Antía como futura candidata del Partido Nacional

"No se imaginan la emoción de conocer personalmente, saludar y abrazar a quien va a ser la futura Intendente y futura Presidente del país (la primera mujer presidente). La crack, 'La Uno', que se mandó un discurso como alcaldesa que hay que sacarse el sombrero. Por Dios. La gran Matilde Antía".

Aunque un reposteo no constituye una proclamación formal ni un respaldo orgánico, en la lógica de la comunicación política digital funciona como una señal. Más aún cuando proviene de uno de los dirigentes más activos del herrerismo en redes sociales y que suele reservar ese tipo de gestos para dirigentes con los que comparte afinidad política.

El discurso permanente contra el Frente Amplio

La publicación sobre Antía no fue un hecho aislado. Forma parte de una intensa actividad en X donde Da Silva mantiene un discurso de confrontación permanente con el gobierno del Frente Amplio.

En uno de sus videos más recientes, difundido durante un acto político, el senador apeló nuevamente a una narrativa de fuerte polarización, convocando a la militancia nacionalista a asumir un rol de resistencia frente al oficialismo.

"Nosotros debemos ser los guardianes de la República en un país roto por el Frente Amplio", afirmó.

En el mismo discurso profundizó esa línea argumental, sosteniendo que el actual gobierno "está rompiendo todos los días" al país.

"Han destruido los valores, el valor de ganarse el sueldo en un cargo público. Han destruido la convivencia y la tolerancia", expresó.

Se trata de un discurso que Da Silva ha repetido en múltiples intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales desde el cambio de gobierno, construyendo una oposición basada en la denuncia de un supuesto deterioro institucional, moral y cultural provocado por la administración frenteamplista.

¿Un mensaje hacia adentro del Partido Nacional?

El reposteo sobre Matilde Antía también puede leerse en clave interna. Con el Partido Nacional comenzando lentamente a reordenarse de cara al próximo ciclo electoral, cualquier gesto hacia dirigentes emergentes adquiere una dimensión política adicional.

No significa necesariamente que exista una candidatura presidencial en construcción. Pero sí muestra la intención de instalar nombres y liderazgos dentro de una fuerza política que, tras dejar el gobierno, atraviesa un proceso de redefinición de sus referentes nacionales.

En ese contexto, Da Silva parece utilizar las redes sociales no solo como plataforma de oposición al Frente Amplio, sino también como herramienta para marcar preferencias y contribuir a posicionar figuras de su propio espacio.

Por ahora, la eventual candidatura presidencial de Matilde Antía pertenece más al terreno de la especulación y de la comunicación política que al de la realidad electoral.