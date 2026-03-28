El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof dio un nuevo paso en su proyección presidencial en Argentina, con su visita a Montevideo, donde mantuvo diversas reuniones, entre otras con el presidente Yamandú Orsi, el intendente Mario Bergara y dirigentes del MPP y el Frente Amplio.
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Axel Kicillof en Montevideo: "Hay que fortalecer la unidad latinoamericana frente a la ultraderecha"
Axel Kicillof pasó por Montevideo, se reunió con Yamandú Orsi, Mario Bergara y la dirigencia del Frente Amplio.