Axel Kicillof en Montevideo: "Hay que fortalecer la unidad latinoamericana frente a la ultraderecha"

Visita a Montevideo

La visita a Montevideo fue el inicio de una agenda en el exterior que apunta a consolidar vínculos con la dirigencia progresista de la región. En esa hoja de ruta aparecen también posibles reuniones con el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que configura un esquema de relaciones con fuerte impronta ideológica.