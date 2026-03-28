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Axel Kicillof en Montevideo: "Hay que fortalecer la unidad latinoamericana frente a la ultraderecha"

Axel Kicillof pasó por Montevideo, se reunió con Yamandú Orsi, Mario Bergara y la dirigencia del Frente Amplio.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio un nuevo paso en su proyección presidencial.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio un nuevo paso en su proyección presidencial.
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof dio un nuevo paso en su proyección presidencial en Argentina, con su visita a Montevideo, donde mantuvo diversas reuniones, entre otras con el presidente Yamandú Orsi, el intendente Mario Bergara y dirigentes del MPP y el Frente Amplio.

La visita forma parte de una estrategia más amplia que combina gestos internacionales de Kicillof con el armado político en el interior argentino impulsado por sus ministros y algunos dirigentes.

Visita a Montevideo

La visita a Montevideo fue el inicio de una agenda en el exterior que apunta a consolidar vínculos con la dirigencia progresista de la región. En esa hoja de ruta aparecen también posibles reuniones con el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que configura un esquema de relaciones con fuerte impronta ideológica.

Kicillof comenzó también su recorrida por el interiuor argentino como los primeros pasos de su cmpaña a la presidencia argentina.

Kicillof llamó a «transformar las estructuras productivas» y a construir unidad regional.

«No podemos ser tibios ni limitados: el campo popular debe transformar las estructuras productivas para mejorar la vida de los pueblos», señaló el gobernador bonaerense en su recorrida por Montevideo. También planteó la necesidad de construir un bloque internacional y fortalecer la unidad latinoamericana frente a la ultraderecha.

Durante la jornada firmó acuerdos de cooperación con autoridades locales para impulsar políticas vinculadas a la alimentación y el desarrollo productivo.