Jubilados y pensionistas podrán acceder a una experiencia gratuita organizada por el BPS y la IM

Los paseos tendrán cupos de hasta 40 personas y estarán organizados en grupos cerrados para facilitar la coordinación y favorecer la interacción entre los participantes. El objetivo no es solamente conocer lugares emblemáticos de Montevideo, sino también generar espacios de encuentro y convivencia. Desde el BPS destacaron que el turismo social es una herramienta fundamental para promover la integración comunitaria. La propuesta apunta a que más personas mayores puedan acceder a actividades recreativas y culturales, disfrutando del patrimonio local mientras fortalecen sus redes sociales.

La prioridad estará dirigida a jubilados y pensionistas usuarios del BPS, especialmente aquellos que integran el Programa de Soluciones Habitacionales y residen en complejos habitacionales del organismo. Sin embargo, también se destinarán cupos a integrantes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), ampliando así el alcance de la iniciativa.

Barrio Capurro desde la Mirada Benedetti Parque Capurro Caserío de los Negros Cruce de Capurro y Dragones

Pueblo Santiago Vázquez Casa Zitarrosa Humedales del Santa Lucía

Barrio Peñarol – Identidad Ferroviaria Casa de los Jefes Barrio Obrero Centro Cultural Artesanos

Mujeres destacadas Prado Monumento a los últimos Charrúas Rosaleda Hotel del Prado

Tour Deportivo Parque Batlle Pista de Atletismo Monumento a los campeones olímpicos Estadio Centenario

Mujeres destacadas Aguada Instituto de Profesores Artigas (IPA) Plaza Luisa Cuestas

Parque Rodó Monumento a Rodó Patio Andaluz Fuente “Le Source”

Barrio Atahualpa Casa Quinta de L. A. de Herrera Quinta Larrañaga Capilla Jackson

Barrio Prado Norte Museo Blanes Jardín Japonés Jardín Botánico

Barrio Sayago (Caminatour) Casa Elías Regules Estación Sayago Fuente Delmira

Barrio Unión – Historia de Villa Restauración Parroquia San Agustín Plaza de la Restauración Calle Comercio.



Generando oportunidades

Durante la presentación del acuerdo, la directora del BPS, Ana Clara Boussés, destacó la importancia de generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas mayores mediante el acceso a la cultura y la recreación.

Por su parte, la presidenta del organismo, Jimena Pardo, subrayó que estos paseos ofrecen beneficios que van más allá del entretenimiento. Según explicó, caminar, conocer nuevos espacios y compartir experiencias contribuye tanto al bienestar físico como a la salud mental, ayudando a combatir el aislamiento y fortaleciendo los vínculos sociales.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, remarcó la necesidad de difundir ampliamente estas actividades para que más ciudadanos puedan aprovechar la oferta cultural y recreativa disponible en la capital.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar de los circuitos de turismo social pueden realizar la inscripción a través de los siguientes canales del BPS: