Nacional sale al mercado y ya tiene un nombre para incorporar en el arco

También hay rumores que podría ser el último de Gonzalo Carneiro, pero tampoco está confirmado. Lo que sí es seguro que el plantel para el segundo semestre va a cambiar. Algunos dirigentes comentan que más de 6 contrataciones no se harían, pero puede ser que sea alguna más, por información que nos llega desde la interna del club..

El arquero tiene nombre y apellido

Desde hace un tiempo Nacional busca un golero. Primero sufrió el nombre de Oscar Ustari. Luego de varias idas y vueltas su nombre quedó descartado y la directiva volvió a salir al mercado en busca de un portero.

Y el nombre apareció. Según anunció Carve Deportiva, el arquero argentino Alexis Martín Arias que defiende a Cerro Porteño y fuera entrenado por Jorge Bava, sería el jugador al que le apunta Nacional para incorporar.

El jugador tiene contrato vigente con Cerro Porteño pero en las próximas horas comenzarán los contactos para conocer la viabilidad de la operación.

El portero tiene 33 años, mide 1,85 y debutó en Gimnasia y Esgrima La Plata para luego defender a Unión La Calera, O´Higgins, Argentinos Juniors y en la actualidad integra el plantel de Cerro Porteño.

Vuelve Lucas Rodríguez

Para el partido del fin de semana ante Juventud de Las Piedras, Jorge Bava podrá contar con Lucas Rodríguez. El volante que sufrió una molestia muscular en el partido frente a Universitario el pasado 20 de mayo, volvería a estar a la orden del entrenador. Por su parte Maximiliano Silvera sigue en recuperación y se está trabajando en la vuelta luego del parate por el Mundial para que llegue en óptimas condiciones al segundo semestre. Otro que no estará es Nicolás Lodeiro que recibió una sanción de tres partidos tras su expulsión ante Albion. Ya cumplió una fecha contra Deportivo Maldonado y volverá tras el parate para la sexta del Intermedio.

El sábado el tricolor cerrará un muy mal semestre. Sin Supercopa, sin Apertura, sin clásicos ganados y sin Libertadores. Pasaron dos entrenadores y los números de ambos son llamativos.

Entre Jadson Viera y Jorge Bava dirigieron 29 partidos. Con 12 ganados, 7 empatados y 10 perdidos. Acumulando 39 goles a favor y recibieron 36.

De 87 puntos en disputa entre todas las competencias, Nacional sumó solo 43 unidades. Es verdad que por Copa Libertadores es diferente y que ningún uruguayo puede subestimar a ningún equipo. Pero en relación con el Liga AUF Uruguaya, lo de este semestre es muy malo para Nacional.

La segunda parte del año no va ser fácil para el equipo de Bava. Nacional está séptimo en la Tabla Anual, a 8 unidades de los punteros. A eso hay que sumarle la Copa Sudamericana. Nacional ya conoce el rival y también sabe que no puede subestimar a nadie. Si los tricolores pretenden quedarse con el bicampeonato y seguir avanzando en la Sudamericana, dirigentes y cuerpo técnico deberán replantearse varios temas y no fallar en el momento de las incoporaciones.