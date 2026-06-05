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Mundo Argentina | Indio Solari | despedida

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Misas ricoteras en toda Argentina para despedir al Indio Solari

Luego de que la familia de el Indio Solari confirmara su muerte, el pueblo ricotero inundó las calles para despedir al ídolo del rock y la cultura argentina.

Misa ricotera en Parque Leloir (Ituzaingó), se replicó en toda Argentina.

Misa ricotera en Parque Leloir (Ituzaingó), se replicó en toda Argentina.

 Clarín
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras la noticia de la muerte del excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la madrugada de este viernes en su casa de Parque Leloir, el pueblo ricotero copó las calles de las principales ciudades de Argentina para despedir a su ídolo.

Según las primeras pericias, Carlos Alberto Solari falleció a sus 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras se encontraba en la piscina de su domicilio.

Misas ricoteras en toda Argentina

Justamente allí, en Parque Leloir, desde primeras horas de la mañana se empezaron a acercar vecinos y seguidores del legendario músico argentino, en lo que fue la primera misa ricotera para recordar a su difunto ídolo.

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Los fanáticos de los Redondos también se autoconvocaron en la icónica Plaza de Mayo (frente a Casa Rosada) de Buenos Aires.

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Luego de la negativa del gobierno de Javier Milei de velar al artista en la Casa Rosada y el Congreso, la familia de Solari evalúa organizar su velatorio para este sábado 6 de junio en el Cilindro de Avellaneda (estadio de Racing Club).

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