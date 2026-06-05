Tras la noticia de la muerte del excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la madrugada de este viernes en su casa de Parque Leloir, el pueblo ricotero copó las calles de las principales ciudades de Argentina para despedir a su ídolo.
Banderas en tu corazón
Misas ricoteras en toda Argentina para despedir al Indio Solari
Luego de que la familia de el Indio Solari confirmara su muerte, el pueblo ricotero inundó las calles para despedir al ídolo del rock y la cultura argentina.