De qué murió el Indio Solari y qué lugares se evalúan para la despedida

Conforme a la información suministrada por la Fiscalía Gral de Morón, el ídolo del rock nacional fue encontrado a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó al domicilio de Parque Leloir para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de la pileta.

"En la fecha se tomo conocimiento siendo la hora 8.30 aproximadamente que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, pdo de Ituzaingó, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari, su cuerpo fue hallado en circunstancias en q estaba en cercanías de una pileta interna d su domicilio, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidadora, quien arribo al domicilio a la hora 8 en que comenzaba su actividad allí. Puesto en conocimiento lo sucedido a la Fiscalía Descentralizada Nro 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía Gral de Morón se hizo presente el Dr Lucio Rivero, fiscal en turno, convocando a los peritos de policía científica de esta provincia a fin de determinar lo ocurrido, disponiendo la autopsia medico legal con el objetivo de establecer las causas de la muerte. Se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", completó.

Solari tenía 77 años

De 77 años, Solari es considerado un ícono y figura central del rock nacional argentino y protagonista de un impactante fenómeno de masas en cada recital.

La última aparición pública del ícono fue a mediados de mayo, cuando recibió un Doctorado Honoris Causa de la UBA. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero el músico envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio: "Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y también a quienes consideran que merezco este reconocimiento. Les mando un gran abrazo y muchas gracias".

¿Qué enfermedad padecía el Indio Solari?

Después de tres años sin brindar entrevistas, Carlos "Indio" Solari rompió el silencio con Mario Pergolini en Vorterix y reveló en 2015 que sufría de una enfermedad "que anda jodiendo en el cerebro”.

"Mi salud no está en mi mejor versión. El melón ya no me da. Tengo una enfermedad malvada que anda jodiendo en el cerebro que hay que tener en cuenta porque te va invalidando”, reveló el entonces cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

"No es cáncer ni sida", agregó, y confesó que "hay dolor, y el dolor me rompe las pelotas. Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor. Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo".

Definido como un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el movimiento, el Párkinson se produce por la pérdida de neuronas encargadas de generar dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos del cuerpo.

Entre los síntomas más frecuentes señalado por la ONU se encuentran los temblores en reposo, la rigidez muscular, la lentitud para realizar movimientos y los problemas de equilibrio. También puede provocar alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo y dificultades cognitivas.

La despedida del Indio

La familia del cantante Carlos Indio Solari informó que el velatorio se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, en una jornada que promete convocar a miles de seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El anuncio fue realizado en las últimas horas por allegados al músico, quienes apuntan a que la ceremonia se organizará con acceso público, aunque aún no se han difundido detalles sobre horarios ni modalidades de ingreso.

En paralelo, distintos medios argentinos manejaron la posibilidad de que el velatorio se realice en el estadio de Racing Club de Avellaneda, un escenario que podría albergar la despedida multitudinaria de uno de los artistas más influyentes del rock argentino. Por su parte, el periodista Hernán Castillo señaló que la mayor probabilidad es que ocurra en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.