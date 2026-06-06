Nacional con cambios recibe este sábado a Juventud para cerrar un muy mal semestre

En la Anual, los albos están séptimos con 28 unidades de 54 posibles, a ocho de Deportivo Maldonado y Racing, mientras que son cinco los que lo distancian de Peñarol.

En la serie B del Intermedio tienen seis unidades, las mismas que Montevideo City Torque y a uno del líder, Deportivo Maldonado, equipo con que cayó 3-0 en la fecha pasada.

Para este partido Jorge Bava no podrá contar con Sebastián Coates y Nicolás Lodeiro, suspendidos, mientras que Maximiliano Gómez estuvo al margen de los trabajos con sus compañeros toda la semana por una fuerte contusión en pie y no irá de arranque.

El que vuelve a estar a disposición es Lucas Rodríguez, pero el entrenador optará por sostener al juvenil Juan Ignacio García como titular. Arriba, todo hace indicar que Nicolás López se pararía como nueve, aunque el entrenador probó también a Pavel Núñez.

El once se pararía con: Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Juan Ignacio García, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Nicolás López o Pavel Núñez.

Juventud necesita sumar

A su frente estará Juventud comandado por Sergio Blanco. Los pedrenses vienen de tres partidos sin ganar, dos empates en Sudamericana, y una derrota durísima ante Wanderers por 5-2.

En la acumulada del año el pedrense tiene 18 unidades y en el Intermedio tiene 3 de 9 posibles.

El partido será arbitrado por Esteban Ostojich, Pablo Llarena y Juan Álvarez. El cuarto será Santiago Motta y en el VAR estará Andrés Cunha y Santiago Fernández.

Tres que no siguen

Nacional resolvió las salidas de Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles y Jhon Guzmán, quienes no ingresan en los planes de Jorge Bava de cara al próximo semestre y quedaron afuera de la convocatoria ante Juventud.

El club tricolor les comunicó a los futbolistas este viernes que no serán tenidos en cuenta por el entrenador a partir de la segunda mitad del año.

Nacional se contactó con Pablo Bentancur, representante de Carneiro y Mereles, y le dio libertad para que les busque otro club a sus jugadores, pese a que ambos tienen contrato vigente (el centrodelantero hasta diciembre de este año y el extremo hasta 2028 ya que renovó en noviembre de la campaña pasada).

Probablemente Carneiro quede libre y Mereles salga cedido o mediante una venta, mientras que Guzmán rescindirá su contrato. Ninguno de los futbolistas será tenido en cuenta para el partido de este sábado contra los pedrenses por la fecha 4 del Torneo Intermedio, que será el último previo al corte por el Mundial.

El joven colombiano de 21 años llegó a principio de temporada como una apuesta, cedido desde Cortulua de Colombia hasta diciembre con opción de compra. Sin embargo, deja la institución sin partidos oficiales jugados.

Carneiro se va de Nacional luego de un Campeonato Uruguayo obtenido, 67 encuentros jugados, 15 goles convertidos y 10 asistencias brindadas desde 2023.

Por su parte, Mereles disputó 28 partidos, anotó cuatro goles y dio cinco asistencias desde 2024. También fue campeón uruguayo en la temporada pasada.

El plantel tendrá licencia luego del partido ante Juventud y volverá a los entrenamientos el 15 de junio en Los Céspedes. Luego, se trasladará a Solanas para continuar con la pretemporada.