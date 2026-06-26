Bielsa palpitó la "final" ante España y aseguró que el "equipo va a competir"

“No desconozco que en el partido con Arabia concedimos un tiempo. No desconozco que contra Cabo Verde tuvimos altibajos. Lo que aspiro es al perfil que queremos que tenga el equipo: dinámica, posesión y recuperación rápida. Esperamos tenerla ante el rival, que es notoriamente superior que los que ya enfrentamos”, complementó.

Finalmente, apuntó que “nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra. Puede que lo consigamos o que juguemos el partido que no queremos jugar. Si nos toca pasar por lo que no queremos, también sabemos que es un tipo de partido que, sea cual sea el rival, uno debe estar preparado para absorberlo, sabiendo también que cuanto más calificado el rival, más difícil es”.

El análisis de España

Bielsa elogió al entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, a quien valoro que el fútbol que le impuso al equipo es “exquisito” y “admirable”. “Todo el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de España son relevantes y no representan mi estilo, porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mis equipos”, agregó.

Al referirse sobre el nivel de España, apuntó que tienen “un juego asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo. Una de las mejores formas de defenderse es que el rival tenga menos el balón y vamos a tratar de que eso suceda”.