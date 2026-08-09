A punta de pistola: hinchas de Cerro secuestran ómnibus de UCOT y lo obligan a ir hasta la Curva

Hinchas de Cerro “secuestraron” un ómnibus de la línea 306 de la cooperativa UCOT, y bajo amenaza con un arma de fuego, obligaron al chofer a conducirlos hasta el intercambiador Belloni, denunció la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot).
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En consecuencia, los trabajadores de UCOT paralizaron los servicios, medida que se mantiene hasta la mañana de este lunes, cuando se realice una movilización en Montevideo. Desde el Ministerio del Interior se informó que se investigan los hechos.
Señala Ascot que un grupo de unas 50 personas, que lucían camisetas del Club Atlético Cerro, subieron a un ómnibus de la línea 306 y a punta de pistola obligaron al conductor a que los traslade hasta Intercambiador Belloni. A bordo de la unidad viajaban entre 20 y 30 personas, que se vieron obligadas a permanecer en sus lugares.
Ascot denuncia
“Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad”, señala Ascot.
Y agrega: “No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar”.
Por este motivo, dispusieron un paro, con reintegro de los primeros servicios del día 10 de agosto.
En la mañana de este lunes, se movilizarán hacia el Ministerio del Interior para “exigir respuestas concretas ante la gravedad de los hechos ocurridos”.
A partir de las 9 comenzarán a concentrarse en Cabrera y Ramón Castriz, en la Unión, donde se ubican los talleres de UCOT, para desde allí movilizarse.
Movilización por la vida
Sostienen que se trata de una medida “en defensa de la vida, la integridad y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras del transporte”.
La seguridad es un derecho. “La vida de nuestros compañeros no se negocia”, sentencia Ascot.
Cerro y Danubio se enfrentaron este domingo de mañana en Jardines del Hipódromo por el Torneo Clausura, en partido ganado 1 a 0 por los cerrenses.