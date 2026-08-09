A punta de pistola: hinchas de Cerro secuestran ómnibus de UCOT y lo obligan a ir hasta la Curva

Ascot denuncia

“Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad”, señala Ascot.

Y agrega: “No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar”.

Por este motivo, dispusieron un paro, con reintegro de los primeros servicios del día 10 de agosto.

En la mañana de este lunes, se movilizarán hacia el Ministerio del Interior para “exigir respuestas concretas ante la gravedad de los hechos ocurridos”.

A partir de las 9 comenzarán a concentrarse en Cabrera y Ramón Castriz, en la Unión, donde se ubican los talleres de UCOT, para desde allí movilizarse.

Movilización por la vida

Sostienen que se trata de una medida “en defensa de la vida, la integridad y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras del transporte”.

La seguridad es un derecho. “La vida de nuestros compañeros no se negocia”, sentencia Ascot.

Cerro y Danubio se enfrentaron este domingo de mañana en Jardines del Hipódromo por el Torneo Clausura, en partido ganado 1 a 0 por los cerrenses.