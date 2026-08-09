Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Uruguay- | Argentina: |

Recomponer diálogo

Uruguay busca tender puentes entre Argentina y Brasil y convocará a cancilleres a una reunión

Uruguay propondrá un encuentro informal el 2 de setiembre para favorecer el diálogo entre ambos países.

Uruguay fomenta el diálogo entre Argentina y Brasil

Uruguay fomenta el diálogo entre Argentina y Brasil

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Uruguay procura asumir un papel de facilitador ante la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil. En ese marco, el gobierno convocará a una reunión informal de cancilleres que tendrá lugar el próximo 2 de setiembre en Montevideo, con el objetivo de generar un espacio que permita recomponer el diálogo entre los dos principales socios del Mercosur.

La iniciativa fue comunicada por la Cancillería uruguaya luego de los contactos mantenidos este sábado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con sus pares de Argentina, Pablo Quirno, y de Brasil, Mauro Vieira. Los encuentros se desarrollaron en el marco de la asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Uruguay busca facilitar el diálogo entre Argentina y Brasil

La convocatoria se produce en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Las diferencias entre los presidentes argentino y brasileño han generado una escalada de tensión que afecta el vínculo bilateral y genera preocupación en el ámbito regional.

Desde la Cancillería uruguaya señalaron que el encuentro previsto en Montevideo tendrá carácter informal y buscará "facilitar el diálogo" entre los países.

Lubetkin ya había advertido esta semana sobre las consecuencias que puede tener el enfrentamiento entre Argentina y Brasil. El canciller sostuvo que las diferencias entre los dos principales integrantes del Mercosur "no ayuda a nadie" y calificó la situación como una "mala noticia para todos".

En esa oportunidad, el ministro reafirmó además la disposición de Uruguay a contribuir, dentro de sus posibilidades, a generar espacios de entendimiento. "Siempre está a disposición para dar una mano en lo que pueda", había señalado.

Orsi manifestó su preocupación

El presidente Yamandú Orsi también se refirió a la situación y reconoció su preocupación por el enfrentamiento entre los mandatarios de Argentina y Brasil.

Consultado sobre las diferencias entre Lula y Milei, Orsi respondió que "por supuesto" se trata de un escenario que genera preocupación para Uruguay.

La decisión de convocar a los cancilleres en Montevideo se enmarca así en la intención del gobierno uruguayo de preservar los canales de comunicación regionales y contribuir a reducir las tensiones entre dos países centrales para el funcionamiento del Mercosur.

La reunión del 2 de setiembre será, en ese sentido, una primera instancia para evaluar la posibilidad de acercamiento y favorecer un diálogo que permita encauzar las diferencias diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia.

Temas

Te puede interesar