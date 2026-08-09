Uruguay busca tender puentes entre Argentina y Brasil y convocará a cancilleres a una reunión

Desde la Cancillería uruguaya señalaron que el encuentro previsto en Montevideo tendrá carácter informal y buscará "facilitar el diálogo" entre los países.

Lubetkin ya había advertido esta semana sobre las consecuencias que puede tener el enfrentamiento entre Argentina y Brasil. El canciller sostuvo que las diferencias entre los dos principales integrantes del Mercosur "no ayuda a nadie" y calificó la situación como una "mala noticia para todos".

En esa oportunidad, el ministro reafirmó además la disposición de Uruguay a contribuir, dentro de sus posibilidades, a generar espacios de entendimiento. "Siempre está a disposición para dar una mano en lo que pueda", había señalado.

Orsi manifestó su preocupación

El presidente Yamandú Orsi también se refirió a la situación y reconoció su preocupación por el enfrentamiento entre los mandatarios de Argentina y Brasil.

Consultado sobre las diferencias entre Lula y Milei, Orsi respondió que "por supuesto" se trata de un escenario que genera preocupación para Uruguay.

La decisión de convocar a los cancilleres en Montevideo se enmarca así en la intención del gobierno uruguayo de preservar los canales de comunicación regionales y contribuir a reducir las tensiones entre dos países centrales para el funcionamiento del Mercosur.

La reunión del 2 de setiembre será, en ese sentido, una primera instancia para evaluar la posibilidad de acercamiento y favorecer un diálogo que permita encauzar las diferencias diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia.