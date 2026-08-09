"El Ministerio de Defensa publicó imágenes de la destrucción de la infraestructura del yacimiento de gas Bugrovátoe, que era usada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, localizada en la localidad de Bugrovátoe, región de Sumi", señaló la entidad en un comunicado.

Fuerzas rusas siguen operación militar

Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano", atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

(Sputnik)