Empezó con el pie izquierdo: Nacional cayó 2 a 1 ante Boston River en el debut del Clausura

Con obligación de ganar para mejorar en la Tabla Anual, Nacional debutó en el Torneo Clausura enfrentando a Boston River. El bolso viene en una mala temporada ya que perdió el Apertura, fue eliminado en las copas Libertadores y Sudamericana, además de quedar afuera de la definición del Intermedio. Y el debut no cambió ese panorama: perdió 2 a 1.
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Por su parte, Boston River, llegó con siete partidos sin perder, y en esta ocasión no defraudó a su parcialidad. Sumó puntos para zafar del descenso.
Nacional comenzó ganando. El argentino Rubén Botta ingresó en el segundo tiempo y en seis minutos puso el primer gol para Nacional en este Torneo Clausura.
Pero duró poco. Minutos después, Maxi Silvera con un gol en contra empató para Bioston qye comenzaba a crecer en la cancha.
A los 64 minutos, Facundo Muñoa puso el segundo para el Boston, sellando de esa manera el resultado.
NACIONAL:
Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, lucas Rodríguez, Bruno Zuculini y Luciano Boggio; Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.
DT: Jorge Bava
BOSTON RIVER:
Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero y Jairo O'Neil; Rodrigo Saravia, Lautaro Vázquez y Facundo Muñoa; Leandro Suhr, Nicolás Siri y Facundo Aristegui.
DT: Ignacio Ithurralde
Jueces: Hernán Heras, asistido por Nicolás Tarán y Sebastián Silvera y por el cuarto juez Felipe Vikonis a nivel de cancha. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro estarán en el VAR.