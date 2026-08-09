Empezó con el pie izquierdo: Nacional cayó 2 a 1 ante Boston River en el debut del Clausura

Con obligación de ganar para mejorar en la Tabla Anual, Nacional debutó en el Torneo Clausura enfrentando a Boston River. El bolso viene en una mala temporada ya que perdió el Apertura, fue eliminado en las copas Libertadores y Sudamericana, además de quedar afuera de la definición del Intermedio. Y el debut no cambió ese panorama: perdió 2 a 1.