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Deportes Tabla | Nacional, |

en el gran parque

Empezó con el pie izquierdo: Nacional cayó 2 a 1 ante Boston River en el debut del Clausura

El bolso cosechó una nueva derrota en su propia casa, está vez ante Boston River que logra respirar al sumar tres puntos para zafar del descenso.

Nacional quiso, pero no pudo.

Nacional quiso, pero no pudo.

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Con obligación de ganar para mejorar en la Tabla Anual, Nacional debutó en el Torneo Clausura enfrentando a Boston River. El bolso viene en una mala temporada ya que perdió el Apertura, fue eliminado en las copas Libertadores y Sudamericana, además de quedar afuera de la definición del Intermedio. Y el debut no cambió ese panorama: perdió 2 a 1.

Por su parte, Boston River, llegó con siete partidos sin perder, y en esta ocasión no defraudó a su parcialidad. Sumó puntos para zafar del descenso.

Nacional comenzó ganando. El argentino Rubén Botta ingresó en el segundo tiempo y en seis minutos puso el primer gol para Nacional en este Torneo Clausura.

Pero duró poco. Minutos después, Maxi Silvera con un gol en contra empató para Bioston qye comenzaba a crecer en la cancha.

A los 64 minutos, Facundo Muñoa puso el segundo para el Boston, sellando de esa manera el resultado.

NACIONAL:

Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, lucas Rodríguez, Bruno Zuculini y Luciano Boggio; Maximiliano Silvera y Tiziano Correa.

DT: Jorge Bava

BOSTON RIVER:

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Mateo Rivero y Jairo O'Neil; Rodrigo Saravia, Lautaro Vázquez y Facundo Muñoa; Leandro Suhr, Nicolás Siri y Facundo Aristegui.

DT: Ignacio Ithurralde

Jueces: Hernán Heras, asistido por Nicolás Tarán y Sebastián Silvera y por el cuarto juez Felipe Vikonis a nivel de cancha. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro estarán en el VAR.

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