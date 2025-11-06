Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Ferrari | Río de la Plata | Sala Corchea

Intercambio artístico

Camila Ferrari y María Pien protagonizan una nueva edición de El Club del Río de la Plata

El 15 de noviembre en Sala Corchea el Río de la Plata vuelve a ser escenario de encuentro y creación.

El Club del Río de la Plata

El Club del Río de la Plata
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Este noviembre, la plataforma Club del Río de la Plata retoma su ciclo de conciertos con una propuesta que reafirma su esencia: conectar artistas, territorios y sensibilidades a través de la música. La cita en Montevideo será el 15 de noviembre en Sala Corchea, con las presentaciones de Camila Ferrari y María Pien, dos voces que encarnan la diversidad y la profundidad de la canción rioplatense contemporánea.

Fundado como una iniciativa curada y colaborativa, el Club del Río de la Plata promueve el intercambio artístico y cultural entre Uruguay y Argentina. Desde una lógica ética, estética y colectiva, el proyecto se propone fortalecer los lazos musicales entre ambas orillas a través de conciertos, residencias creativas y espacios de formación. La canción —como lenguaje de lo humano y lo poético— es su punto de partida y su horizonte común.

Dos orillas, una corriente compartida

El ciclo 2025 se desarrolla en dos fechas espejadas:

  • 8 de noviembre en Buenos Aires (Nempla)

  • 15 de noviembre en Montevideo (Sala Corchea)

En cada encuentro, las artistas comparten escenario y proceso. Antes del concierto, participan en un laboratorio creativo donde intercambian músicas, ideas y experiencias, generando un momento colectivo que luego se traduce en escena. Esta dinámica, que combina lo íntimo y lo experimental, busca tender puentes artísticos y humanos, impulsando la circulación de la música independiente y la formación de públicos abiertos a nuevas estéticas.

Camila Ferrari y María Pien: dos voces del presente

Camila Ferrari, cantante y compositora montevideana, ha consolidado una trayectoria en ascenso con trabajos como Caer y De los Bordes, además de su más reciente disco Se Renueva, realizado junto al bajista Nacho Mateu y presentado en el Teatro Solís en 2024. Su música, de sensibilidad orgánica y poética contemporánea, ha resonado en escenarios de América y Europa, y la ha llevado a colaborar con referentes como Luciano Supervielle, Papina de Palma y Daniel Drexler.

CamiSuv_0442

Por su parte, María Pien, artista bonaerense con más de quince años de recorrido, combina creación, docencia y producción con un enfoque profundamente humano. Su discografía —de La vuelta manzana (2012) a REC or dando (2024), nominado a los Premios Gardel 2025— traza una exploración constante de la canción como territorio de memoria, afecto y experimentación.

_MG_5627

Continuidad y proyección

En ciclos anteriores, el Club del Río de la Plata ha sido escenario de intercambios fértiles: artistas uruguayos como Pascual Márquez e Isabel Lenoir se presentaron en Buenos Aires, mientras que músicos argentinos como Clara Presta o Sebastián Macchi trajeron su obra a Montevideo. Cada edición refuerza la idea de que la música rioplatense sigue siendo un espacio de encuentro y creación compartida, más allá de las fronteras.

Entradas disponibles en: Entradas Fans

Venta general: $500 | Presencial en Redpagos

Temas

Dejá tu comentario