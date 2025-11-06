Camila Ferrari y María Pien protagonizan una nueva edición de El Club del Río de la Plata

Este noviembre, la plataforma Club del Río de la Plata retoma su ciclo de conciertos con una propuesta que reafirma su esencia: conectar artistas, territorios y sensibilidades a través de la música. La cita en Montevideo será el 15 de noviembre en Sala Corchea, con las presentaciones de Camila Ferrari y María Pien, dos voces que encarnan la diversidad y la profundidad de la canción rioplatense contemporánea.
Fundado como una iniciativa curada y colaborativa, el Club del Río de la Plata promueve el intercambio artístico y cultural entre Uruguay y Argentina. Desde una lógica ética, estética y colectiva, el proyecto se propone fortalecer los lazos musicales entre ambas orillas a través de conciertos, residencias creativas y espacios de formación. La canción —como lenguaje de lo humano y lo poético— es su punto de partida y su horizonte común.
Dos orillas, una corriente compartida
El ciclo 2025 se desarrolla en dos fechas espejadas:
8 de noviembre en Buenos Aires (Nempla)
15 de noviembre en Montevideo (Sala Corchea)
En cada encuentro, las artistas comparten escenario y proceso. Antes del concierto, participan en un laboratorio creativo donde intercambian músicas, ideas y experiencias, generando un momento colectivo que luego se traduce en escena. Esta dinámica, que combina lo íntimo y lo experimental, busca tender puentes artísticos y humanos, impulsando la circulación de la música independiente y la formación de públicos abiertos a nuevas estéticas.
Camila Ferrari y María Pien: dos voces del presente
Camila Ferrari, cantante y compositora montevideana, ha consolidado una trayectoria en ascenso con trabajos como Caer y De los Bordes, además de su más reciente disco Se Renueva, realizado junto al bajista Nacho Mateu y presentado en el Teatro Solís en 2024. Su música, de sensibilidad orgánica y poética contemporánea, ha resonado en escenarios de América y Europa, y la ha llevado a colaborar con referentes como Luciano Supervielle, Papina de Palma y Daniel Drexler.
Por su parte, María Pien, artista bonaerense con más de quince años de recorrido, combina creación, docencia y producción con un enfoque profundamente humano. Su discografía —de La vuelta manzana (2012) a REC or dando (2024), nominado a los Premios Gardel 2025— traza una exploración constante de la canción como territorio de memoria, afecto y experimentación.
Continuidad y proyección
En ciclos anteriores, el Club del Río de la Plata ha sido escenario de intercambios fértiles: artistas uruguayos como Pascual Márquez e Isabel Lenoir se presentaron en Buenos Aires, mientras que músicos argentinos como Clara Presta o Sebastián Macchi trajeron su obra a Montevideo. Cada edición refuerza la idea de que la música rioplatense sigue siendo un espacio de encuentro y creación compartida, más allá de las fronteras.