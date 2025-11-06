Camila Ferrari y María Pien protagonizan una nueva edición de El Club del Río de la Plata

8 de noviembre en Buenos Aires (Nempla)

15 de noviembre en Montevideo (Sala Corchea)

En cada encuentro, las artistas comparten escenario y proceso. Antes del concierto, participan en un laboratorio creativo donde intercambian músicas, ideas y experiencias, generando un momento colectivo que luego se traduce en escena. Esta dinámica, que combina lo íntimo y lo experimental, busca tender puentes artísticos y humanos, impulsando la circulación de la música independiente y la formación de públicos abiertos a nuevas estéticas.

Camila Ferrari y María Pien: dos voces del presente

Camila Ferrari, cantante y compositora montevideana, ha consolidado una trayectoria en ascenso con trabajos como Caer y De los Bordes, además de su más reciente disco Se Renueva, realizado junto al bajista Nacho Mateu y presentado en el Teatro Solís en 2024. Su música, de sensibilidad orgánica y poética contemporánea, ha resonado en escenarios de América y Europa, y la ha llevado a colaborar con referentes como Luciano Supervielle, Papina de Palma y Daniel Drexler.

Por su parte, María Pien, artista bonaerense con más de quince años de recorrido, combina creación, docencia y producción con un enfoque profundamente humano. Su discografía —de La vuelta manzana (2012) a REC or dando (2024), nominado a los Premios Gardel 2025— traza una exploración constante de la canción como territorio de memoria, afecto y experimentación.

Continuidad y proyección

En ciclos anteriores, el Club del Río de la Plata ha sido escenario de intercambios fértiles: artistas uruguayos como Pascual Márquez e Isabel Lenoir se presentaron en Buenos Aires, mientras que músicos argentinos como Clara Presta o Sebastián Macchi trajeron su obra a Montevideo. Cada edición refuerza la idea de que la música rioplatense sigue siendo un espacio de encuentro y creación compartida, más allá de las fronteras.

Entradas disponibles en: Entradas Fans

Venta general: $500 | Presencial en Redpagos