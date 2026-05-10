Camioneta con 6 adolescentes chocó de frente en Av. Italia

El siniestro

En la madrugada de este domingo 10 de mayo, una camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó contra un auto en avenida Italia, a la altura de la calle Murillo, en el barrio Carrasco (Montevideo). Ambos vehículos circulaban en sentido contrario. Uno de ellos invadió el carril central y se produjo el impacto de frente.

Un adolescente de 15 años sufrió politraumatismo y una posible fractura de fémur. Los otros menores también iban en la camioneta, pero no se detallan sus lesiones.

Policía Científica trabajó en la escena. Las causas del siniestro aún se investigan.