Camioneta con 6 adolescentes chocó de frente en Av. Italia

Una camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó de frente contra un auto en la madrugada de este domingo sobre avenida Italia y calle Murillo, en el barrio Carrasco, según informó la Jefatura de Montevideo. Un joven de 15 años resultó con politraumatismo y una posible fractura de fémur.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Ambos vehículos circulaban en sentido contrario cuando uno de ellos invadió el carril central y se produjo el impacto. Policía Científica trabajó en la escena y las causas del siniestro son investigadas.
El siniestro
En la madrugada de este domingo 10 de mayo, una camioneta que trasladaba a seis adolescentes chocó contra un auto en avenida Italia, a la altura de la calle Murillo, en el barrio Carrasco (Montevideo). Ambos vehículos circulaban en sentido contrario. Uno de ellos invadió el carril central y se produjo el impacto de frente.
Un adolescente de 15 años sufrió politraumatismo y una posible fractura de fémur. Los otros menores también iban en la camioneta, pero no se detallan sus lesiones.
Policía Científica trabajó en la escena. Las causas del siniestro aún se investigan.