Cardona: "Estamos viendo que convivan el hidrógeno verde de HIF con el plan del portland"

La ministra de Industria de Uruguay, Fernanda Cardona, señaló este lunes que se está evaluando la posibilidad de que el ambicioso proyecto de hidrógeno verde y combustibles sintéticos para aviones y barcos impulsado por la empresa HIF Global pueda coexistir con la actual producción y los planes de la industria del cemento (portland) en el departamento de Paysandú.
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Sacando cuentas
En el marco de la reunión que mantendrán este martes en Montevideo los cancilleres de Uruguay y Argentina, Mario Lubetkin y Pablo Quirno, junto a otros funcionarios y autoridades locales de ambos lados de la frontera, Cardona explicó que se están "sacando las cuentas" para analizar esta convivencia. Recordó que el presidente Yamandú Orsi ya abordó el tema con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y que técnicos uruguayos visitaron la planta de HIF en Chile para estudiar alternativas a la reubicación planteada inicialmente.
Por otro lado, la ministra se refirió al impacto del conflicto en Asia Occidental en los precios de los combustibles, calificando la situación como una disrupción energética de una magnitud no vista desde la crisis de 1970. Cardona destacó que Uruguay está gestionando esta coyuntura compleja "a la uruguaya", tomando decisiones que han permitido no trasladar los costos directamente a la población, gracias a los recursos naturales y la infraestructura disponibles.