Cardona: "Estamos viendo que convivan el hidrógeno verde de HIF con el plan del portland"

Sacando cuentas

En el marco de la reunión que mantendrán este martes en Montevideo los cancilleres de Uruguay y Argentina, Mario Lubetkin y Pablo Quirno, junto a otros funcionarios y autoridades locales de ambos lados de la frontera, Cardona explicó que se están "sacando las cuentas" para analizar esta convivencia. Recordó que el presidente Yamandú Orsi ya abordó el tema con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y que técnicos uruguayos visitaron la planta de HIF en Chile para estudiar alternativas a la reubicación planteada inicialmente.