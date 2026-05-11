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juicio suspendido

Justicia de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales

A Morales la Justicia lo investigan por un supuesto caso de trata de menores sucedido durante su mandato; su defensa denuncia maniobra política.

Ordenan captura de Evo Morales.

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La Justicia boliviana emitió este lunes una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para conducirlo a un juicio por trata de menores, a raíz de una presunta relación amorosa con una menor en 2016, cuando aún era jefe de Estado, que investiga la Fiscalía.

El presidente del Tribunal de Justicia de Tarija, Luis Fernando Ortiz, explicó que "la audiencia ha decantado en la declaratoria de rebeldía del acusado (Evo Morales), toda vez que no se presentó al juicio oral (en la ciudad de Tarija, en el sur del país) y no habían justificado su inasistencia. Lo que va devenido en que el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital haya emitido nuevamente el mandamiento de aprehensión y conducción para el desarrollo del juicio".

«El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)», declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez, citado por la agencia española EFE.

Evo Morales no fue notificado

Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales citado por la misma agencia, indicó a los medios en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un "edicto" judicial, lo que, a su juicio, constituye un "vicio causal de fondo".

Además, mencionó que el juicio contra el exmandatario fue "desempolvado" en un momento en el que hay varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que "es un tema político".

La Fiscalía boliviana investiga a Morales por el delito de trata, por una presunta relación amorosa con una menor de edad en 2016, cuando aún era presidente, que resultó embarazada y el caso fue reactivado de oficio en octubre de 2024.

Ese mismo mes la Justicia boliviana emitió la primera orden de aprehensión contra Morales.

El inicio del juicio oral estaba previsto para este lunes en la ciudad de Tarija (sur), pero Morales no se presentó y fue declarado en rebeldía.

Más emplazados

Según informas el diario boliviano El Deber, la misma situación alcanza a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, quien también fue declarada en rebeldía y cuenta con mandamiento de aprehensión.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Luis Esteban Ortiz, confirmó que el Tribunal Primero de Sentencia Penal ratificó ambas medidas contra los acusados.

Morales se encuentra resguardado por campesinos en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba (centro), donde la Policía teme ingresar por el riesgo de que se pueda producir un enfrentamiento.

(En base a Sputnik y medios de Bolivia)

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