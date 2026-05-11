La ONU da la voz de alarma tras 100 ataques en 24 horas contra el Líbano por parte de Israel

13 muertos en un solo día

La advertencia de Fletcher no es un hecho aislado. A pesar de la extensión de una frágil tregua en la región, los informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señalan que la violencia se ha mantenido e incluso intensificado en varios frentes del sur del Líbano.

Un día antes de la declaración del funcionario, el Ministerio de Salud Pública libanés reportó que ataques israelíes contra localidades del sur dejaron un saldo de 13 personas fallecidas, incluyendo una niña y cuatro mujeres, además de 32 heridos. Paralelamente, las fuerzas israelíes emitieron nuevas órdenes de evacuación para 11 localidades de la gobernación de Nabatieh, seguidas de bombardeos que provocaron una nueva ola de desplazados.

“La situación es extremadamente volátil”, advirtió un portavoz de OCHA en rueda de prensa. "Las órdenes de evacuación y los ataques posteriores están obligando a las familias a huir con lo puesto, repitiendo el trauma de los desplazamientos forzados".

Balance de la tragedia

Desde el inicio de la escalada del conflicto el pasado 2 de marzo, las cifras recopiladas por las autoridades libanesas y las agencias de la ONU reflejan una catástrofe humanitaria en pleno desarrollo con 2.696 personas asesinadas, más de 8.200 personas requieren atención médica, muchas de ellas con traumatismos de gravedad. Al menos 124.000 personas han abandonado sus hogares y un total de 625 escuelas y edificios públicos funcionan como refugios colectivos, muchos de ellos superados en capacidad.

Además, los ataques sistemáticos contra la infraestructura vial tienen como objetivo aislar poblaciones enteras. La ONU estima que más de 150.000 personas tienen actualmente el acceso restringido a servicios básicos como agua potable, atención médica y alimentos.

La ayuda humanitaria

Fletcher visitó el Líbano el 31 de marzo para evaluar la magnitud de la tragedia sobre el terreno. Durante su reunión con el Consejo de Seguridad, constató que, si bien agencias como ACNUR y UNICEF están distribuyendo mantas, kits de invierno y brindando apoyo psicológico, los recursos son dramáticamente insuficientes.

El llamado "Flash Appeal" lanzado por la ONU para Líbano requiere 308 millones de dólares para atender a un millón de personas vulnerables. Sin embargo, hasta la fecha solo ha recibido 117 millones, es decir, apenas el 38% de lo solicitado.

"Los equipos humanitarios trabajan con riesgo y con acceso restringido debido a la destrucción de carreteras", explicó un portavoz de la agencia. "La comunidad internacional debe aportar con urgencia, porque el invierno se acerca y las necesidades se multiplican".

No basta

El mensaje central del subsecretario general es lapidario: por muy vital que sea la asistencia humanitaria, esta es solo un “parche”. Sin un cese real de las hostilidades, los esfuerzos de socorro siempre llegarán tarde y serán insuficientes.

“Los recursos que tenemos no sustituyen el fin de la violencia”, declaró Fletcher ante el Consejo de Seguridad. “Lo que el pueblo libanés necesita no son solo suministros, sino la garantía de que no volverán a ser bombardeados mientras duermen”.

Su llamado de atención, replicado en redes sociales con los datos crudos de “100 ataques en 24 horas”, busca presionar a los estados miembros para que exijan un alto el fuego genuino e inmediato en toda la región, antes de que el número de civiles muertos y desplazados siga aumentando sin control.