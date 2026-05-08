Canelones y Cuba avanzan en un plan para asistir a migrantes en el departamento

Consulados itinerantes

Uno de los puntos que concentró la atención fue la creación de consulados itinerantes en distintas localidades canarias donde existe presencia de población cubana. La iniciativa busca facilitar gestiones vinculadas a partidas de nacimiento, poderes, registros y otros documentos necesarios para el acceso al empleo, la educación y distintos servicios.

“Estamos tratando de organizar desde la Intendencia, conjuntamente con la Embajada de Cuba y el Consulado de Cuba en Uruguay, consulados itinerantes para que puedan recorrer distintas localidades de Canelones”, explicó Rompani.

El director adelantó que ya se trabaja en un cronograma conjunto para comenzar con las primeras experiencias en las próximas semanas. En ese marco, mencionó que Santa Rosa aparece como uno de los primeros puntos previstos debido a la importante comunidad cubana que reside allí. Además, indicó que se prevén reuniones con autoridades locales y organismos vinculados a salud y seguridad para detectar problemáticas específicas.

Por su parte, la embajadora cubana valoró positivamente el intercambio mantenido con las autoridades departamentales y destacó el interés de acompañar a la comunidad migrante radicada en Canelones.

“Estamos muy satisfechos porque ustedes tienen un asentamiento de una comunidad cubana importante en toda esta zona y la embajada tiene el deseo y la voluntad de acompañar a esta comunidad cubana en facilitarle un grupo de servicios”, expresó Pérez.

La diplomática sostuvo además que la representación cubana ya cuenta con herramientas digitales para agilizar gestiones consulares y acercarlas a los residentes del departamento.

“Queremos iniciar de alguna manera consulados itinerantes que puedan acercar estos trámites a las personas para darles la posibilidad de facilitar todo su asentamiento acá, en sus lugares de residencia”, afirmó.

Hacia un abordaje integral

Pérez también remarcó la necesidad de un abordaje integral para atender las necesidades de las familias cubanas instaladas en el territorio canario. “Creo que en conjunto podemos darles un tratamiento más integral a los cubanos que están distribuidos por toda la geografía de Canelones”, indicó.

La embajadora añadió que el objetivo no solo apunta a resolver trámites administrativos, sino también a mejorar el acceso a salud, educación y oportunidades laborales. “Queremos que los que están asentados por acá puedan disfrutar de acceso a un montón de cosas que tributan a la integralidad de sus niños y sus familias”, concluyó.

De la reunión participaron también el secretario general del Gobierno de Canelones, Pedro Irigoin; el director general de Administración, Ruben Moreno; y la cónsul de Cuba en Uruguay, Rachel Mauri Cepero.