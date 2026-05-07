Periodista floridense que investiga a Conexión Ganadera fue amenazado de muerte

Hostigamiento constante

Silva manifestó a Caras y Caretas que desde el año pasado es víctima de constantes hostigamientos por parte de una cuenta de en redes sociales, pero el pasado 1° de mayo el tono de las advertencias subió y lo amenazaron de muerte, explicó.

Los mensajes intimidatorios fueron enviados desde una cuenta de Instagram, donde además de amenazas de muerte explícitas para él y su hijo, incluyeron insultos y expresiones de extrema violencia, señaló el periodista floridense.

La amenaza de muerte

"Te vamos a hacer la vida miserable hasta que tengas que cerrar la página. Ya te tenemos fichado. En una de esas le cortamos los frenos a tu auto o te mandamos dar una paliza por payaso, cuidate cuando andes en la calle y cuida a tu familia. Tenemos muchos datos sobre vos", decía la principal amenaza denunciada por Silva en la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN).

Por otra parte, en una historia que el periodista subió sobre un fallecido, le respondieron: "El próximo podés ser vos".

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Las investigaciones del portal que incomodan a poderosos de Florida

En el último tiempo, La Tarde es Tuya ha realizado investigaciones sobre irregularidades que involucran a la Intendencia de Florida y la pata fuerte que tenía Conexión Ganadera en la ciudad de Florida, vinculada particularmente al clan Basso.

Frente a estos graves hechos, el comunicador se trasladó en las últimas horas a Montevideo para hacer la denuncia correspondiente, aportando capturas y registros de los mensajes intimidatorios recibidos en las últimas horas.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el grave hostigamiento a trabajadores de la prensa, particularmente en el interior del país, así como la necesidad de garantías para el libre y seguro ejercicio del periodismo.