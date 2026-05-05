Deudas falsas: Intendencia de Canelones alertó por nueva modalidad de fraude telefónico

Otras estafas vinculadas a multas de tránsito

Días atrás, también se reportaron intentos de fraude asociados al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En ese caso, la maniobra consistía en el envío de mensajes de texto que simulaban ser avisos de pago por infracciones de tránsito pendientes.

Los mensajes se presentaban como recordatorios e incluían un enlace para saldar la supuesta deuda. Sin embargo, desde el organismo se aclaró que no se envían notificaciones con links para realizar pagos y se recomendó no acceder a esos vínculos ante la posibilidad de fraude.