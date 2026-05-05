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Sociedad Canelones | multas de tránsito |

Aviso a la población

Deudas falsas: Intendencia de Canelones alertó por nueva modalidad de fraude telefónico

La Intendencia de Canelones alertó por llamadas que simulan deudas y exigen pagos inmediatos, aclarando que la comuna no realiza cobros ni anuncia acciones judiciales por vía telefónica.

&nbsp;Intendencia de Canelones alertó por nueva modalidad de fraude telefónico.

 Intendencia de Canelones alertó por nueva modalidad de fraude telefónico.
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Canelones advirtió este martes sobre intentos de "fraude telefónico" a vecinos del departamento mediante llamadas en las que se anuncian supuestas acciones judiciales por deudas de Contribución Inmobiliaria e incluso se exige el pago inmediato para evitarlas.

Según informó el gobierno departamental, estas comunicaciones no forman parte de ningún procedimiento oficial. “Ninguna de nuestras dependencias realiza llamado alguno de este tipo, no anuncia remates u otras acciones por vía telefónica y menos aún exige pagos por ese medio”, señala el comunicado.

En ese sentido, se enfatizó que todos los procesos de cobro de tributos se canalizan exclusivamente a través de vías institucionales. Por lo tanto, las llamadas detectadas responden a maniobras fraudulentas que buscan engañar a la población.

Otras estafas vinculadas a multas de tránsito

Días atrás, también se reportaron intentos de fraude asociados al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En ese caso, la maniobra consistía en el envío de mensajes de texto que simulaban ser avisos de pago por infracciones de tránsito pendientes.

Los mensajes se presentaban como recordatorios e incluían un enlace para saldar la supuesta deuda. Sin embargo, desde el organismo se aclaró que no se envían notificaciones con links para realizar pagos y se recomendó no acceder a esos vínculos ante la posibilidad de fraude.

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