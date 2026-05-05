La Intendencia de Canelones advirtió este martes sobre intentos de "fraude telefónico" a vecinos del departamento mediante llamadas en las que se anuncian supuestas acciones judiciales por deudas de Contribución Inmobiliaria e incluso se exige el pago inmediato para evitarlas.
Aviso a la población
Deudas falsas: Intendencia de Canelones alertó por nueva modalidad de fraude telefónico
La Intendencia de Canelones alertó por llamadas que simulan deudas y exigen pagos inmediatos, aclarando que la comuna no realiza cobros ni anuncia acciones judiciales por vía telefónica.