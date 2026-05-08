Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos Mariana Mota |

En Legítima Mañana

"No estuve de acuerdo": Mota cuestionó el enfoque del grupo sobre antisemitismo creado en la INDDHH

En exclusiva para Legítima Mañana, presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, afirmó que se abstuvo de votar la creación del grupo de trabajo sobre antisemitismo.

Mariana Mota,&nbsp;presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Entrevistada en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Mota explicó que los grupos de trabajo son mecanismos previstos por ley para abordar temáticas específicas junto a organismos del Estado, academia y organizaciones sociales. Según indicó, su finalidad es “poner en diálogo el Estado y la sociedad civil” y producir recomendaciones o informes sobre problemáticas concretas.

"Me abstuve"

Sin embargo, aclaró que no compartió la pertinencia de crear un espacio específico sobre antisemitismo. “Yo ahí no estuve de acuerdo y voté, me abstuve, no acepté que eso fuera una temática válida para trabajar en un grupo de trabajo”, afirmó.

La jerarca señaló que la discusión comenzó luego de que dos organizaciones judías, Zhitlovsky y El Comité Israelita, comparecieran ante el Senado para denunciar situaciones de antisemitismo. A partir de allí, explicó, se impulsó la propuesta presentada por el director Marcos Israel.

Mota sostuvo que varios de los episodios planteados como antisemitas no podían interpretarse de esa forma. “Había muchos que eran expresión de protesta por lo que estaba desarrollando el Estado de Israel”, señaló, y agregó que, desde su perspectiva, existen otros colectivos vulnerados o discriminados en la sociedad que anteceden en necesidad de atención.

El espacio aún no comenzó a funcionar

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte controversia por la integración del grupo y por expresiones públicas del director Marcos Israel, quien semanas atrás cuestionó la veracidad de la información proveniente de Gaza y aseguró que “el 99%” de los datos difundidos sobre la situación eran falsos.

Mota también confirmó que distintas organizaciones sociales solicitaron integrar el grupo de trabajo, aunque hasta el momento no fueron incorporadas. Además, indicó que el espacio aún no comenzó a funcionar plenamente porque no fueron convocados todos los organismos previstos en la resolución aprobada por el Consejo de la INDDHH.

Embed - #47 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

Temas

Te puede interesar