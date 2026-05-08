"No estuve de acuerdo": Mota cuestionó el enfoque del grupo sobre antisemitismo creado en la INDDHH

La jerarca señaló que la discusión comenzó luego de que dos organizaciones judías, Zhitlovsky y El Comité Israelita, comparecieran ante el Senado para denunciar situaciones de antisemitismo. A partir de allí, explicó, se impulsó la propuesta presentada por el director Marcos Israel.

Mota sostuvo que varios de los episodios planteados como antisemitas no podían interpretarse de esa forma. “Había muchos que eran expresión de protesta por lo que estaba desarrollando el Estado de Israel”, señaló, y agregó que, desde su perspectiva, existen otros colectivos vulnerados o discriminados en la sociedad que anteceden en necesidad de atención.

El espacio aún no comenzó a funcionar

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte controversia por la integración del grupo y por expresiones públicas del director Marcos Israel, quien semanas atrás cuestionó la veracidad de la información proveniente de Gaza y aseguró que “el 99%” de los datos difundidos sobre la situación eran falsos.

Mota también confirmó que distintas organizaciones sociales solicitaron integrar el grupo de trabajo, aunque hasta el momento no fueron incorporadas. Además, indicó que el espacio aún no comenzó a funcionar plenamente porque no fueron convocados todos los organismos previstos en la resolución aprobada por el Consejo de la INDDHH.