Insólito: exministro del Mides ahora tiene la solución para personas en situación de calle

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Lema refirió a un "abandono del gobierno a los espacios públicos" y eso "está generando problemas de convivencia". Según el legislador, el "abandono está generando pérdida de libertad en todos los barrios, en diferentes localidades, en diferentes departamentos; la expresión de los uruguayos es que sienten miedo, que se sienten inseguros y que padecen la violencia que hoy se da producto de diferentes circunstancias".
En el marco del documento "La violencia en calle: emergencia nacional", Lema instó a trabajar en las diferentes causas a largo plazo y reclamó una actuación inmediata sobre la consecuencia y "hacer valer la ley; hay leyes que son claras y hay que cumplirlas".
Entre las propuestas, destacó la "aplicación firme de la internación compulsiva" y comprometió el apoyo nacionalista a actualizar la ley para agilizar la respuesta asistencial en casos de hospitalización involuntaria por salud mental y adicciones.
Propuesta con delay
La propuesta de Martín Lema y el Partido Nacional generó la respuesta inmediata de algunos legisladores del Frente Amplio. La diputada del MPP, Julieta Sierra, escribió en su cuenta de X: "Las propuestas tienen un poco de delay. Un ex ministro de desarrollo social de un período de gobierno donde se incrementó abruptamente la gente en situación de calle, de repente, al ser oposición y no estar más en el gobierno, tiene las respuestas. Insólito".