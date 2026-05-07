Insólito: exministro del Mides ahora tiene la solución para personas en situación de calle

Entre las propuestas, destacó la "aplicación firme de la internación compulsiva" y comprometió el apoyo nacionalista a actualizar la ley para agilizar la respuesta asistencial en casos de hospitalización involuntaria por salud mental y adicciones.

Propuesta con delay

La propuesta de Martín Lema y el Partido Nacional generó la respuesta inmediata de algunos legisladores del Frente Amplio. La diputada del MPP, Julieta Sierra, escribió en su cuenta de X: "Las propuestas tienen un poco de delay. Un ex ministro de desarrollo social de un período de gobierno donde se incrementó abruptamente la gente en situación de calle, de repente, al ser oposición y no estar más en el gobierno, tiene las respuestas. Insólito".