Algo en que creer: un podcast de sensibilidad política

Siento que es un programa muy íntimo para mí, porque representa mucho mi forma de encarar este oficio que me llegó de sorpresa, yo siempre fui un “bichito del teatro”, mi vocación y formación es artística, y a los 19 años esa adolescente en transición de adulta se encontró con la radio cooperativa de la 30 y empezó un camino de la comunicación periodística que hoy me hace encontrar aquí, y en ese camino siento que fui siempre muy leal a mi formación, a mi manera de expresarme, respetando también a quienes ejercen la profesión periodística desde la rigurosidad de su formación, siento que pueden ver mis participaciones en legítima defensa y encontrar que mis errores son bienvenidos, que no intento demostrar algo que mis conocimientos no pueden acompañar, me gusta eso, yo puedo aportar desde mi más humana forma de trabajar, el bello arte de la escucha, de una escucha fraterna, del aprendizaje constante con cada persona que se dispone a compartir una conversación. Por eso vuelvo al principio, es un podcast de sensibilidad política, es un programa que va a tratar de nosotras y nosotros. Será una mezcla muy bella entre realidades concretas actuales con valores, ideas, ideologías, dinámicas organizacionales, participaciones, definiciones, símbolos, pasados y presentes.

¿A que público apunta?

Buena pregunta, creo que es una pregunta que siempre cuesta responder. He aquí un secreto, cuando pienso un programa siempre pienso en personas puntuales que me agradan y/o que aprecio como público objetivo.

Más allá de eso, el apuntar a un público es muy necesario, no todos podemos hablarle a todos, no siempre podemos llegarles a todas las personas con una misma intención. Hoy en día naturalmente se busca “llegarle a los jovenes” o llegarle a la gente que aún no está politizada. No digo que Caras y Caretas tenga ese fin, digo como algo genérico que pasa hoy en día en los medios.

Yo creo que el público al que también hay que apuntar es a aquel público que quiere encontrar algo de su sentir reflejado y a la vez interpelado, ahí sucede algo muy potente, se rompe la pantalla, y conversaciones derivan en compañías, complicidades y preguntas. Yo creo mucho en eso, lo creo y lo vivo con Legítima Defensa, tenemos un público que es único, que te puede hasta interpelar el color de labios que usaste hasta interpretaciones muy profundas de tu pensamiento, siempre desde una cálida forma. Y eso es único, no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la indiferencia, a la no afectación, y sin embargo aquí hay comunidad y mucho cariño.

¿En que se diferencia este podcast a los otros contenidos de Caras y Caretas?

Bueno, sin dudas cuando lo vean verán que hay una línea de identidad Caras y Caretas como nuestras propuestas. Sin embargo creo que tiene algunos aspectos que pueden ser diferenciales, creo que el concepto de conversación no es menor, no estamos hablando de entrevistas convencionales, yo reivindico la conversación como forma en todo su sentido, y eso creo que se logra transmitir, la calma, es un tiempo distinto, no verán los apuros naturales de la televisión, sino que habrá un tiempo sostenido para naufragar incluso, tampoco verán que las personas invitadas serán todas de un mismo lugar, habrá diversidad, y creo que otra cosa que será un diferencial es que incorporaremos un bloque que se llamará “pausa poética” donde distintos artistas compartiran su agenda y también compartiremos ideas y preguntas. Spoiler, “pausa poética” puede llegar a tener sorpresas literarias, pues debo confesar que una de mis metas de este 2024 es compartir algunos textos que vengo trabajando hace unos años, pero bueno, veremos…

¿Que tipo de entrevistados traes?

Nuevamente spoiler, los primeros cuatro capítulos ya están grabados y serán los primeros que verán, luego se sorprenderán porque los siguientes tendrán nueva estética y quizá nueva locación.

En estos cuatro episodios estuvieron, Tatiana Antúnez, coordinadora del espacio democracia avanzada y referenta del espacio 1001, Gabriel Delacoste politólogo, docente y periodista, Gabriela Etcheverry psicóloga y docente y Federico Steinhardt responsable de formación sindical del Sunca. Creo que estos cuatro invitados representan parte del universo de invitados por donde se va a estar. Además de artistas, militantes sociales, dirigentes políticos sindicales, la academia, trabajadores sociales, etc.