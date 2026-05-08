Wanderers y Liverpool abren la última del Apertura: todos los detalles

Esta tarde se va a estar abriendo la última fecha del Torneo Apertura, cuando Wanderers reciba a Liverpool en el Parque Viera. La etapa se va a extender hasta el próximo lunes, cuando de manera oficial queden determinados los grupos del Torneo Intermedio.
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El partido entre bohemios y negriazules comenzará a las 19:30 horas, y contará con el arbitraje de Mathías de Armas mientras que en el VAR estará Daniel Fedorczuk. El equipo de Corujo necesita sumar para salir del fondo de la tabla, mientras que Jorge Fossati debutó con el pie derecho en los de la Cuchilla.
El sábado Racing visitará a Central Español en el Parque Palermo, el domingo Nacional recibirá a Cerro en el Gran Parque Central, mientras que la última fecha se cerrará con el partido entre Peñarol y Cerro Largo en Melo.
Así va la última fecha del Apertura
Viernes 8 de mayo
19:30 - Wanderers vs Liverpool
- Parque Viera
- Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)
Sábado 9 de mayo
15:30 - Danubio vs Albion
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Esteban Ostojich - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:30 - Central Español vs Racing
- Parque Palermo
- Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)
Domingo 10 de mayo
11:00 - Defensor Sporting vs Juventud
- Estadio Franzini
- Santiago Motta - Christian Ferreyra (VAR)
16:00 - MC Torque vs Progreso
- Estadio Charrúa
- Eduardo Varela - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Nacional vs Cerro
- Gran Parque Central
- Javier Feres - Leodán González (VAR)
Lunes 11 de mayo
17:00 - Deportivo Maldonado vs Boston River
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
20:30 - Cerro Largo vs Peñarol
- Estadio Ubilla
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)