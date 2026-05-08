MSP amplió los plazos para indicación de psicofármacos y tratamientos prolongados

La meta es mejorar el acceso de las personas a esa medicación, asegurar que nadie interrumpa su tratamiento y garantizar que los prestadores de salud respeten estos nuevos plazos máximos sin imponer barreras adicionales.

Detalle de la ampliación de los plazos

* Hasta 90 días, para benzodiazepinas e hipnóticos no benzodiazepínicos.

* Hasta 180 días, para resto de los psicofármacos, como antipsicóticos o antidepresivos.

La norma establece que los prestadores de salud no podrán imponer restricciones menores a las previstas en ella. Además, la prescripción deberá ajustarse al esquema terapéutico y quedar bajo supervisión médica estricta.

Medicamentos de uso prolongado

El decreto 87/026 para fármacos indicados a pacientes con enfermedades crónicas entrará en vigencia cuando se cumplan 90 días de su publicación en el Diario Oficial.

Esta norma establece que, para los tratamientos prolongados, que son los que requieren medicación por al menos 90 días, la prescripción pueda ser por un año, en función de lo indicado por el médico tratante, excluidos los psicofármacos.

La medida evita congestionar la consulta con usuarios que solo necesitan repetir medicación y contribuirá a mejorar el acceso oportuno de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud a la atención. La decisión está basada en la estrategia de priorización y gestión de las consultas.

La renovación puede ser prescripta por un médico del primer nivel de atención, en función de la monitorización terapéutica. Esta iniciativa integra un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la accesibilidad a los servicios de salud, para garantizar una atención oportuna, equitativa y eficiente.

Repercusión de estas medidas será analizada por el MSP

En diálogo con la prensa, en el marco de la presentación de los resultados de una encuesta sobre violencia sexual contra niños y adolescentes, la ministra Cristina Lustemberg se refirió al tema y dijo que esta flexibilidad es “una muy buena noticia” en ambos casos.

En cuanto a la indicación de psicofármacos, dijo que el cambio le evita a los pacientes ir todos los meses al psiquiatra por un antidepresivo, cuando se sabe que ese tipo de tratamientos se extiende por un mínimo de tres a seis meses, siempre que su evolución clínica sea favorable.

De esta forma, se asegura que no haya interrupciones, pero, además, mejorará la disponibilidad de agendas médicas, ya que, en algunas especialidades, el objetivo del 40% de las citas es repetir prescripciones.

Lustemberg aclaró que, desde el MSP, se vigilará la situación para evaluar la repercusión de estas medidas. La jerarca enfatizó que las personas deben atender su sintomatología y, en caso de cambios, concurrir nuevamente al centro de salud.