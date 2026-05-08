Juntan firmas para que Lustemberg revea sanción a anestesista por muerte de Soledad Barrera

En el texto se recuerda que Barrera, pediatra de 41 años y funcionaria del BPS, falleció tras una colecistectomía laparoscópica. Según detalla la petición, “la anestesista a cargo abandonó el quirófano en el transcurso de la intervención”. El documento agrega que, cuando regresó, la médica “presentaba daño neurológico irreversible, falleciendo posteriormente por muerte cerebral”.

Principales reclamos de la petición

Los impulsores de la campaña señalan que la anestesista fue condenada por la Justicia Penal, que dispuso prision domiciliaria con salidas transitorias e inhabilitación para ejercer la medicina. Sin embargo, cuestionan que el MSP haya reducido posteriormente la sanción administrativa aplicada a la profesional.

“Solicitamos formalmente que se revea la decisión administrativa que redujo la sanción impuesta a la profesional anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de la Dra. Soledad Barrera”, expresa la petición.

Entre los puntos planteados, también se pide “transparencia en los criterios utilizados para la reducción de sanciones en casos de mala praxis con resultado de muerte” y que el Estado reafirme “la protección de los pacientes y la jerarquización de la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud”.

“La muerte de Soledad Barrera no puede relativizarse. Su caso debe sentar un precedente claro: la vida de los pacientes es el bien máximo a proteger”, sostiene el texto difundido en la plataforma digital, que permite recolectar firmas electrónicas para distintas causas.