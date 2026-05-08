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Lustemberg | Change.org | Soledad Barrera

"La salud no se negocia"

Juntan firmas para que Lustemberg revea sanción a anestesista por muerte de Soledad Barrera

A través de una petición en Change.org reclaman que la ministra Cristina Lustemberg revierta la reducción de la sanción a la anestesista condenada por el caso.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El caso de la doctora Soledad Barrera, la pediatra del Banco de Previsión Social (BPS) que murió en 2024 durante una cirugía programada, volvió al debate público luego de conocerse la reducción de la sanción administrativa a la antestesista que fue condenada por este caso, a fines del año pasado. Está decisión, de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, abrió heridas, reactivó cuestionamientos y motivó la creación de una petición impulsada en la plataforma Change.org volvió a poner en el centro de la discusión pública

La iniciativa, creada recientemente por Alejandra Michetti, trabajadora de la salud, reclama que la ministra revise la decisión administrativa que redujo de cinco a tres años la inhabilitación aplicada a la anestesista condenada por el caso.

La campaña, titulada “Justicia x Soledad Barrera: Que la Ministra de Salud Pública revea la decisión”, también está dirigida a la Comisión de Salud del Senado y a la opinión pública. Allí, los firmantes sostienen que la resolución del Ministerio de Salud Pública “envía un mensaje equivocado a la sociedad y al colectivo médico”.

En el texto se recuerda que Barrera, pediatra de 41 años y funcionaria del BPS, falleció tras una colecistectomía laparoscópica. Según detalla la petición, “la anestesista a cargo abandonó el quirófano en el transcurso de la intervención”. El documento agrega que, cuando regresó, la médica “presentaba daño neurológico irreversible, falleciendo posteriormente por muerte cerebral”.

Principales reclamos de la petición

Los impulsores de la campaña señalan que la anestesista fue condenada por la Justicia Penal, que dispuso prision domiciliaria con salidas transitorias e inhabilitación para ejercer la medicina. Sin embargo, cuestionan que el MSP haya reducido posteriormente la sanción administrativa aplicada a la profesional.

“Solicitamos formalmente que se revea la decisión administrativa que redujo la sanción impuesta a la profesional anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de la Dra. Soledad Barrera”, expresa la petición.

Entre los puntos planteados, también se pide “transparencia en los criterios utilizados para la reducción de sanciones en casos de mala praxis con resultado de muerte” y que el Estado reafirme “la protección de los pacientes y la jerarquización de la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud”.

“La muerte de Soledad Barrera no puede relativizarse. Su caso debe sentar un precedente claro: la vida de los pacientes es el bien máximo a proteger”, sostiene el texto difundido en la plataforma digital, que permite recolectar firmas electrónicas para distintas causas.

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