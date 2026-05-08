El caso de la doctora Soledad Barrera, la pediatra del Banco de Previsión Social (BPS) que murió en 2024 durante una cirugía programada, volvió al debate público luego de conocerse la reducción de la sanción administrativa a la antestesista que fue condenada por este caso, a fines del año pasado. Está decisión, de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, abrió heridas, reactivó cuestionamientos y motivó la creación de una petición impulsada en la plataforma Change.org volvió a poner en el centro de la discusión pública
"La salud no se negocia"
Juntan firmas para que Lustemberg revea sanción a anestesista por muerte de Soledad Barrera
A través de una petición en Change.org reclaman que la ministra Cristina Lustemberg revierta la reducción de la sanción a la anestesista condenada por el caso.