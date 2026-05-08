Cortes y desvíos del tránsito el fin de semana en Montevideo por maratón y rodaje

Domingo 10

El domingo continúa el rodaje de la serie con el corte de la calle Piedras. Esta zona de Ciudad Vieja estará incluida dentro del área de mayor afectación del tránsito por la maratón, lo que complicará aún más el tránsito en Ciudad Vieja.

Al respecto, la directora de Tránsito, Betania Fajardo, dijo al programa Arriba Gente que “la única salida posible” desde Ciudad Vieja, “va a ser la rambla hacia el oeste”. Esto será entre las 4 AM del domingo y las 10 de la mañana del mismo día.

Recorrido de la Maratón

maraton

En todo el recorrido de la maratón no se podrá estacionar vehículos.

* Habrá inspectores en todo el recorrido y si hay algún vehículo estacionado será guinchado y trasladado a un lugar cercano.

** Las personas que no encuentren su vehículo porque fue movido de lugar deben llamar al teléfono de la Intendencia 1950 4000 opción 1 para saber dónde está.

*** Los inspectores de tránsito estarán especialmente en cada esquina del recorrido de la maratón y permitirán el cruce de vehículos cuando no haya competidores corriendo en el lugar, explicó la jerarca de la comuna.

Zona más afectada

La zona más afectada en el tránsito por la maratón será entonces Ciudad Vieja y Capurro. Esto es desde la madrugada del domingo hasta las 10 de la mañana.

Zona de afectación media

Habrá una zona de afectación media en el tránsito, con menos cortes y desvíos, en la parte central de la ciudad. Allí “la circulación estará condicionada hasta el mediodía”, dijo la directora de Tránsito de la IM.

“Los que vengan por el norte y el oeste que ingresen a la ciudad por Millán, San Martín, Burgues y General Flores”, precisó la jerarca.

Zona de menor afectación

Finalmente habrá una zona de menor afectación hacia el este de Montevideo. Allí “se recomienda el ingreso y salida por avenida Italia, con cruces habilitados y ágiles en Rivera, 8 de Octubre y 26 de Marzo", dijo Fajardo.