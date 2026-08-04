BPS rebajó las tasas de los préstamos para jubilados y pensionistas

"A partir del 1° de agosto ya está vigente una rebaja generalizada de tasas", señaló la jerarca, quien precisó que la disminución es de 2,25 puntos porcentuales para los préstamos con plazos de entre seis y doce meses y de 2,75 puntos porcentuales para los créditos de entre dieciocho y veinticuatro meses.

La presidenta calificó la rebaja como "significativa" y sostuvo que forma parte de una revisión integral del sistema de préstamos que ofrece el organismo.

Nueva línea para quienes cobran la pasividad mínima

Otra de las novedades comenzará a aplicarse el 1° de noviembre, cuando el BPS habilite una línea de crédito especialmente dirigida a jubilados y pensionistas que perciben las pasividades mínimas.

Según explicó Pardo, el programa funcionará inicialmente como un plan piloto de 90 días, tras lo cual se evaluará su continuidad en función de la demanda.

"Esta línea en particular va a tener una tasa de interés cinco puntos porcentuales menos que los préstamos generales", afirmó.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso al crédito para uno de los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Fuerte reducción para prótesis, audífonos y ayudas técnicas

El cambio más importante, según destacó la presidenta del organismo, está vinculado a los préstamos destinados a financiar prótesis dentales, audífonos, órtesis y prótesis.

La tasa de interés para estos créditos pasará de 19,5% a 12%, una reducción que implica un abaratamiento del costo del préstamo de entre 35% y 37%.

"Pasa la tasa de un 19,5 al 12% y esto impacta en el costo del préstamo, disminuyéndolo entre un 35 y un 37%", explicó.

Pardo indicó que el BPS concede aproximadamente 630 préstamos mensuales de este tipo, por lo que la medida tendrá un impacto inmediato sobre cientos de beneficiarios.

La medida fue aprobada por mayoría

El paquete de modificaciones fue aprobado por el Directorio del BPS por seis votos contra uno.

La única posición contraria fue la del representante de las empresas, quien sostuvo que el otorgamiento de préstamos no debería formar parte de las funciones del organismo previsional.

Consultada sobre esa discrepancia, Pardo señaló que se trata de una diferencia de criterio y defendió el rol histórico del BPS en esta materia.

"Entiendo que es un tema de principio. Él entiende que los préstamos no es algo que debería estar en la órbita del BPS. Claramente es algo que está en la carta orgánica del BPS y es una de las funciones que puede brindar", afirmó.

Educación financiera para un uso responsable del crédito

La presidenta subrayó que el rediseño de los préstamos estará acompañado por un programa de educación financiera destinado a jubilados y pensionistas.

El objetivo será brindar herramientas para comprender mejor el funcionamiento de las tasas de interés, el impacto de las cuotas sobre la pasividad y favorecer un uso responsable del crédito.

"Queremos ayudar a los jubilados y pensionistas a balancear qué es una tasa de interés y cuánto pesa la cuota en su pasividad para que este instrumento se use en buena medida", explicó.

Pardo recordó además que el crédito del BPS es una herramienta ampliamente utilizada por los pasivos.