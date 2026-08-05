Rendición de Cuentas: Orsi sale a escena, recibe a Manini y busca los votos de Cabildo

Las propuestas de Cabildo

La primera consiste en “incrementar en un 50% la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto, debiéndose verificar que el niño recibe adecuada alimentación, atención médica y odontológica, y asiste a la escuela”. Además, “el pago deberá efectuarse a través de la Tarjeta Uruguay Social”.

El segundo punto es “establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado del orden del 1% anual, hasta alcanzar el 10% de disminución del número de dependientes del Estado”. “No se incluirá en esta reducción a los sectores de la educación, salud y seguridad pública”, se agrega en el documento de CA.

El tercer planteo apunta a asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación “para la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios, pago del peculio y otras inversiones necesarias para avanzar hacia el objetivo de hacer trabajar a todas las personas privadas de libertad condenadas”.

El cuarto punto que piden los cabildantes es implementar “una campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 19.172” (de regulación y control del cannabis, de diciembre de 2013).

La quinta propuesta es incrementar “en 20 millones de dólares anuales” las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “a efectos de acelerar el ritmo de las escrituraciones y comienzo de obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas”.

Por último, los liderados por Manini Ríos piden “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ya hoy insuficiente para atender necesidades del servicio”.

El documento de CA incluye un apartado referido a la “financiación de las propuestas”, que consta de tres puntos. El “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito tras años recientes de ganancias extraordinarias, revisar y racionalizar los gastos tributarios, e ingresos derivados de la regulación del juego online”.