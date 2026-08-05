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Sociedad parto | policías | urgencia

Milagros en la ruta

Policías de Zona IV asistieron un parto de urgencia de madrugada y en la vía pública

Los efectivos policiales asistieron el parto de urgencia en la zona de Luis Batlle Berres y ruta 5, donde una mujer dio a luz a una niña llamada Milagros.

Milagros junto a su madre y policías que asistieron el parto.

Milagros junto a su madre y policías que asistieron el parto.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Los funcionarios del Área de Respuesta Operativa de la Jefatura de Zona Operacional IV de la Policía fueron comisionados por el Centro de Comando Unificado (CCU) tras recibir un llamado que alertaba sobre una mujer que estaba en trabajo de parto en plena madrugada en la zona de Luis Batlle Berres y ruta 5.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el nacimiento era inminente y que no era posible esperar la asistencia médica, por lo que actuaron de inmediato para asistir a la madre.

Como resultado de la intervención de los policías nació una niña, a quien su madre decidió llamar Milagros.

Tras el nacimiento, los efectivos comprobaron que la bebé respirara con normalidad, realizaron el pinzamiento y corte del cordón umbilical y la abrigaron, manteniéndola en todo momento junto a su madre hasta la llegada del apoyo.

Posteriormente, con la colaboración de otro móvil policial, madre e hija fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona, donde quedaron bajo atención del personal de salud.

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