Picante cruce entre Keoroglian y Tealdi por situación de Rampla Juniors: "Yeta floja"

La respuesta de Tealdi

El actual presidente de la SAD de Rampla Juniors, Gastón Tealdi, no se quedó callado y le salió al cruce de Marcel Keoroglián con una serie de mensajes en esta misma red social.

“Gracias a mí siguen compitiendo sin tener que hacerlo, poniendo cuando ninguno de ustedes aparece. Máscara sos vos, que nunca pusiste un peso y hasta pretendías cobrar cuando te pidieron ayuda”, disparó.

Ante esto, el humorista volvió a la carga y escribió: “Capaz que a Peñarol va en el Tesla, para ir al Cerro lo deja en una estación y va en otro auto más adecuado para ver a los pobres. Suerte en la vida Yeta floja”.