La situación de Rampla Juniors está en un momento crítico. el momento deportivo no es la mejor pero la relación entre los socios y la SAD está quebrada. La noticia de este miércoles, fue un duro cruce a través de redes sociales entre Marcel Keoroglian (hincha reconocido picapiedra) y el presidente de la SAD, Gastón Tealdi.
durisimo ida y vuelta
Picante cruce entre Keoroglian y Tealdi por situación de Rampla Juniors: "Yeta floja"
El reconocido humorista hincha de Rampla Juniors y el presidente de la SAD picapidra, se cruzaron con una serie de mensajes en la red social X.