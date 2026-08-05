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Deportes Rampla Juniors | Tealdi | SAD

durisimo ida y vuelta

Picante cruce entre Keoroglian y Tealdi por situación de Rampla Juniors: "Yeta floja"

El reconocido humorista hincha de Rampla Juniors y el presidente de la SAD picapidra, se cruzaron con una serie de mensajes en la red social X.

Keoroglian y Tealdi se cruzaron por la situación de Rampla Juniors.

Keoroglian y Tealdi se cruzaron por la situación de Rampla Juniors.
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La situación de Rampla Juniors está en un momento crítico. el momento deportivo no es la mejor pero la relación entre los socios y la SAD está quebrada. La noticia de este miércoles, fue un duro cruce a través de redes sociales entre Marcel Keoroglian (hincha reconocido picapiedra) y el presidente de la SAD, Gastón Tealdi.

“Fuera máscara!!! Ojo manyas que va el Yeta para ahí. A nosotros nos dejó en la C y más fundidos que nunca. Nos basureró, nos insultó y junto a sus tristes cómplices realizó la peor gestión desde 1914”, escribió Keoroglián en su cuenta de X.

Pero su comentario no quedó ahí, sino que fue más allá y en otra publicación expresó, “en Rampla te pusieron de carne de cañón y así quedaste quemado. Por algo en Peñarol sacaste 14 votos y con este antecedente peor todavía. Ojo gente que esta máscara encima de mal bicho es Yeta”.

La respuesta de Tealdi

El actual presidente de la SAD de Rampla Juniors, Gastón Tealdi, no se quedó callado y le salió al cruce de Marcel Keoroglián con una serie de mensajes en esta misma red social.

“Gracias a mí siguen compitiendo sin tener que hacerlo, poniendo cuando ninguno de ustedes aparece. Máscara sos vos, que nunca pusiste un peso y hasta pretendías cobrar cuando te pidieron ayuda”, disparó.

Ante esto, el humorista volvió a la carga y escribió: “Capaz que a Peñarol va en el Tesla, para ir al Cerro lo deja en una estación y va en otro auto más adecuado para ver a los pobres. Suerte en la vida Yeta floja”.

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