Uruguaya que perseguía a último cazador de ballenas de Islandia está detenida con otros 20 activistas

No obstante, el pasado jueves 30 de julio, el Bandero entró en la zona de 12 millas náuticas de Islandia tras identificar al Hvalur 9 saliendo de puerto. Mientras el Bandero se acercaba, el buque ballenero tuvo que regresar al puerto sin haber cazado, situación que fue celebrada por los activistas.

Bajo el argumento de que el barco activista ignoró las instrucciones de la Guardia Costera de abandonar la zona, la Guardia Costera islandesa desplegó un helicóptero y persiguió al Bandero con el patrullero "Freya"; y, en aguas internacionales, fuerzas especiales de la Armada de Islandia abordaron el Bandero desde lanchas pequeñas y detuvieron a la tripulación a punta de armas de fuego y tomaron el control del barco, escoltándolo hasta Reikiavik, donde la tripulación permanece retenida.

RÚV

"La detención y el arresto ilegal solo sirven a nuestra causa de exponer las operaciones ilegales de caza de ballenas de Kristian Loftsson", afirmó el líder de la fundación, el capitán Paul Watson".

Según advirtió a Caras y Caretas Linka, la representante de la fundación en Uruguay, solo el capitán de la embarcación fue acusado formalmente, mientras el resto de los tripulantes continúa confinado en la embarcación sin sus pertenencias personales que fueron incautadas.

"No les permiten salir, no les están facilitando las cosas necesarias para sobrevivir y no están permitiendo acceder a su propio abogado", denunció Linka, quien advirtió que pasaron cuatro días de la detención y "no se ha presentado ninguna orden judicial".

Jón Trausti SIgurðarson, Bart Cameron

Temporada 2026 de caza de ballenas en Islandia

La fundación apuntó que la empresa Hvalur hf, que opera el buque ballenero Hvalur 9, ha matado hasta la fecha unas 35 ballenas durante la temporada de 2026, una cifra inferior a la de años anteriores.

Según la fundación y el propio Loftsson, esta reducción se debe en parte a la presencia del Bandero, así como a un mayor escrutinio normativo desde 2023, tras la presentación de documentación sobre infracciones ante la Autoridad de Alimentación y Veterinaria de Islandia (MAST) por parte de la Captain Paul Watson Foundation UK.

Durante la temporada de caza de 2026, la MAST publicó un informe sobre la matanza de siete ballenas a manos del buque Hvalur 8. El informe señala que cuatro de las siete ballenas no murieron de inmediato; dos tardaron más de 30 minutos en morir y tres fueron alcanzadas por varios arpones.

En el caso del Hvalur 9, seis de las 14 ballenas asesinadas recibieron múltiples impactos de arpón. Siete no murieron al instante y tres tardaron más de 30 minutos en fallecer.

Todas estas acciones "constituyen claras infracciones de las condiciones autorizadas para la caza de 2026", denuncia la fundación.