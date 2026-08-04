Federación Rural convoca a movilización contra la construcción de represa de Casupá

“Nos vamos a movilizar contra el proyecto de la representante de Casupa”, al que le “vamos a decir no”, sostuvo.

Diremos no

“Le vamos a decir no porque tanto el agua como el medio ambiente deberían ser políticas de Estado que sobrepasen los diferentes gobiernos de turno; le vamos a decir no a la represa de Casupa porque no tiene un aval ambiental”, y “se van a dejar sumergidas 400 hectáreas de monte natural, con un espejo de agua de 3.500 hectáreas”.

Sostiene que “van a estar afectadas más de 80 familias” a las que se les van a expropiar sus campos de producción, y “les sacarán su economía, su sociabilidad, su productividad”.

Montevideo con agua

“Que quede claro: queremos que Montevideo tenga agua”, pero “antes OSE debería corregir las pérdidas” por las que pierde el 65% del agua.

Queremos que las obras que se realicen para proveer de agua potable a la zona metropolitana “sean un proyecto sustentable en el tiempo, que no dependa de las variabilidades climáticas que hoy tenemos por el cambio climático”.

La protesta de la Federación Rural se suma a la demanda que un sector de la oposición anunció que presentará ante la Justicia para detener la obra.