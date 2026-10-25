Despierten: el monstruo avanza

No toda victoria de la derecha es producto de maniobras; a veces ha sido culpa de gobiernos pseudoizquierdistas que no se han atrevido a realizar cambios reales al modelo que impuso la oligarquía. Aun así, la derecha no viene ganando; viene robando. Aplica para ello las tácticas más sucias de que es capaz, y le resulta fácil, porque la izquierda no termina de comprender el juego y se niega a denunciar y llamar a las cosas por su nombre porque se le ha metido en la cabeza que hacerlo es políticamente incorrecto. Nuestros líderes ya no son ideólogos; son relacionistas públicos.

Pero vamos por partes, porque todo tiene que ver con todo.

Manipulación digital

Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado a las campañas de Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nasry Asfura y Rodrigo Paz, es una figura relevante para comprender la transformación de la propaganda electoral. En octubre de 2023, La Nación informó que Cerimedo se atribuía un papel central en la estrategia digital de La Libertad Avanza y había reconocido su participación en una estructura de trolls. Mientras, se sigue investigando penalmente en Chile su participación en consultas populares y elecciones, a la vez que va quedando claro que el consultor sería el tentáculo de MAGA en América Latina.

Fue detenido en Bolivia, acusado de haber contratado sicarios para asesinar a su expareja. Nadia Beller le habría amenazado con hacer públicas sus maniobras sucias para impulsar a candidatos de ultraderecha en América Latina.

En octubre de 2026, la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, denunció un plan de Cerimedo para intervenir en la conversación pública mexicana y debilitar a su gobierno. Beller denunció que Cerimedo se valía de encuestas falsas, influencers comprados, granjas de bots y cuentas anónimas en las redes sociales.

La desinformación no necesita falsificar una urna. Puede instalar una mentira, repetirla miles de veces, desacreditar a un candidato, fabricar una sensación de mayoría y convertir la indignación del pueblo en votos para candidatos contrarios a los intereses de ese mismo pueblo.

Hace un par de meses, dos hombres con cascos emboscaron a Nadia frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra y le dispararon; pero, aunque recibió tres balazos, la joven logró sobrevivir. Su declaración sacó a la luz toda la operación de la derecha continental y acusó al argentino de ser el Rasputín del gobierno del boliviano Rodrigo Paz.

Cuando la Policía allanó el domicilio del fundador de La Derecha Diario y la empresa de marketing Numen, encontró una granja de bots, la prueba más contundente a favor de la denunciante.

La pregunta es: ¿cuántos Cerimedo hay en el continente? Que él salga de escena no significa que el plan se haya detenido.

Hondurasgate

En mayo de 2026, EFE informó sobre una investigación basada en audios de dirigentes hondureños sobre el plan de Estados Unidos e Israel para aumentar su influencia regional y difundir información perjudicial para los gobiernos de Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.

Honduras tiene, además, un antecedente electoral inmediato. En diciembre de 2025, el candidato Salvador Nasralla denunció que el respaldo público de Donald Trump a su rival Nasry Asfura había perjudicado sus posibilidades. Sin embargo, lo peor y decisivo no fue el apoyo público, sino el secreto.

Lawfare y el escándalo de Lago Escondido

Rafael Correa, Nicolás Maduro, Lula Da Silva y Cristina Fernández son sólo algunos ejemplos de persecución judicial.

El expediente contra Cristina es un verdadero mamarracho jurídico repleto de especulaciones y argumentos traídos de los pelos; y no podemos dejar al margen el vuelo previo a su condena. Les resumo los hechos concretos y que cada uno saque sus propias conclusiones.

13 de octubre de 2022: ocho personas viajaron desde el aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires, a Bariloche en un avión privado.

Los viajeros fueron cuatro jueces, un fiscal, dos directivos vinculados al Grupo Clarín y un exfuncionario de Inteligencia:

Julián Ercolini — juez federal.

Carlos Mahiques — juez de Casación.

Pablo Yadarola — juez penal económico.

Pablo Cayssials — juez en lo contencioso administrativo.

Juan Bautista Mahiques — fiscal general de Buenos Aires.

Marcelo D’Alessandro — ministro de Justicia y Seguridad porteño.

Leonardo Bergroth — exfuncionario de Inteligencia (SIDE).

Tomás Reinke — empresario y asesor en comunicación.

Jorge Rendo y Pablo Casey, directivos del Grupo Clarín, llegaron a Bariloche en un vuelo comercial, no en el avión privado de los ocho pasajeros.

Del 13 al 15 de octubre: permanecieron en la estancia de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joe Lewis.

4 de diciembre de 2022: se difundieron chats de Telegram en los que los participantes habrían coordinado cómo explicar el viaje y evitar el escándalo.

5 de diciembre: Cristina Fernández de Kirchner criticó públicamente los vínculos entre jueces y el poder económico.

6 de diciembre: Cristina fue condenada por la causa Vialidad.

7 de diciembre: el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó una denuncia penal contra los involucrados.

No creo que haga falta explicarlo con bananitas y manzanitas.

Vienen con todo y por todo

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella se ha filmado junto a los cadáveres de guerrilleros intentando con ello erigirse como el Bukele de América del Sur. Está iniciando un plan para que las instituciones educativas públicas sean administradas por privados y las iglesias metan mano a los programas educativos. Y, por supuesto, ya está buscando la manera de poner bases militares a disposición de militares estadounidenses en territorio colombiano.

Keiko Fujimori en Perú ha prohibido a los estudiantes el pelo largo, tintes y maquillajes. No es un hecho menor; refleja la dimensión cultural de los regímenes de derecha. Control de lo micro en la vida cotidiana para tener control de lo macro en lo nacional. El orden y disciplina se impone sólo para los de abajo, porque los de arriba siguen robando descaradamente.

En Argentina, aparte de apalear jubilados y burlarse de discapacitados y de quienes no llegan a fin de mes, Javier Milei se ha postrado ante Israel e intenta a toda costa cambiar las leyes para que ciudadanos judíos se establezcan en Argentina.

El poder financiero metió mano a las elecciones legislativas de octubre de 2025, amenazando con cortar los créditos si Milei no ganaba. Concretamente, el 25 de abril Kristalina Georgieva envió una clara advertencia a los votantes supeditando el acuerdo financiero con el FMI al resultado electoral. El 24 de septiembre Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, vinculó el respaldo financiero estadounidense a la continuidad de las políticas de Milei y habló de inversiones que llegarían únicamente si el resultado le fuera favorable.

En Paraguay, el Partido Colorado (posiblemente el más corrupto de todo el planeta) sigue haciendo de las suyas bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña.

Una campaña continental apabullante impone a Nayib Bukele como el modelo a seguir, no sólo pisoteándose los derechos humanos sino también jactándose de ello. La popularidad del presidente salvadoreño se apoya en la efectiva desarticulación de las maras; pero Bukele hubiera, de haber querido, obtener el mismo resultado sin violar principios básicos de una sociedad civilizada. Los encarcelamientos y juicios masivos y el tener que demostrar la inocencia ante la Justicia en vez de que la Justicia demuestre la culpabilidad, son aberraciones dictatoriales que la derecha uruguaya añora, envidia y promueve.

Israel vuelca montañas de millones de dólares para doblegar a influencers, políticos, medios de comunicación y expertos en informática.

Con los políticos comienzan con viajes, ceremonias, premios y adulaciones antes de meter la mano en el bolsillo.

Cuando todo falla, recurren al fraude informático, como se hizo recientemente con los resultados en Colombia; y cuando esto no es viable, invaden y secuestran al adversario, como hicieron en Venezuela con Nicolás Maduro y su esposa y en Bolivia con el Fiscal General Roger Mariaca. Su delito fue encabezar la investigación contra Fernando Cerimedo; pero, claro, se le acusa de asistencia al narcotráfico.

La lucha contra el narcotráfico es otro instrumento de presión geopolítica. Con esa excusa los estadounidenses entran a cualquier país, ejecutan de manera sumaria, sin pruebas ni juicio, y la droga desaparece milagrosamente.

Claudia Sheinbaum resiste estoicamente con tanta serenidad como firmeza y no deja pasar ninguna acusación ni amenaza del imperio sin responder. Al momento de escribir esta nota, no sabemos si Lula conseguirá mantener la presidencia de Brasil.

Estados Unidos se arroga el derecho de imponer sanciones a cualquier país que no se arrodille y aplicar sus leyes a cualquier ciudadano en el extranjero; pero no permite que los suyos sean juzgados en ninguna parte, por lo que sus soldados tienen en los hechos licencia para asesinar y violar en lo que consideran sus colonias o patio trasero.

La izquierda dormida

El 16 de julio de 2026, durante la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en Washington y presidida por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, representantes de decenas de países participaron en un encuentro destinado a abordar lo que la Administración de Donald Trump define como el resurgimiento internacional del «terrorismo político de extrema izquierda».

Rubio expresó: «Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época. Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Siempre es la misma. Se trata de un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación».

La izquierda también es considerada enemiga por las iglesias pentecostales y evangélicas. Estas sectas son muy efectivas en su labor de lavado colectivo de cerebros y se vienen expandiendo como una peste desde el Norte.

Paradójicamente, apoyan a Israel. ¿Cómo es posible si tienen creencias diferentes? Lo respondo con otra pregunta: ¿alguien puede ser tan ingenuo de pensar que a Netanyahu o a algún pastor le importa la religión? ¡Despierten! Lo único que les importa es el poder y el dinero. No dudo que los fieles sean devotos y practicantes fervorosos sinceramente convencidos de las falacias que les venden, pero quienes los dirigen sólo piensan en cómo hacerse cada día más millonarios a costa de los crédulos.

No son misas ni rituales; son espectáculos con manipulación colectiva, fanatismo y trucos de feria.

Uruguay debe defender la laicidad con uñas y dientes antes que sea tarde.

Hace unos meses, el Movimiento Nacional Constituyente pidió una sala de la Cámara de Diputados para realizar un encuentro que diera lugar a la discusión popular de una reforma de la Carta Magna, partiendo de la base de que el Palacio Legislativo es, al fin y al cabo, el Palacio de las Leyes. La solicitud fue rechazada; sin embargo, sí se aprobó ceder las instalaciones para el evento “Uruguay dialoga”, dirigido por “Parlamento y Fe”, una organización internacional que confiesa querer llevar “la verdad bíblica” al Parlamento.

Y con todas estas herramientas y recursos la dictadura se afirma. Necesitaba petróleo barato e invadió Venezuela e inició la guerra contra Irán, y ya ni siquiera ponen excusas. El emperador se enorgullece del saqueo. Israel usa una novela mitológica como título de propiedad y a su dios como agente inmobiliario, y con semejantes avales destruye a sus vecinos.

Mientras nos dicen que combaten al terrorismo, ellos, los verdaderos terroristas, ya nos sometieron. Y a quienes los denuncian los acusan de narcos o antisemitas.

La derecha está teniendo éxito y prueba de ello es que ha logrado enfrentar a pobres contra pobres. Los milicos salen gustosos a dar palo a los de abajo. Jamás a los de arriba. El lavado de cerebro funciona: los comunistas te quitarán lo que tienes para dárselo a los vagos (no importa que no tengas nada), la culpa es de los inmigrantes, de los sindicatos, de los homosexuales y de los estudiantes que no aceptan callar y agachar la cabeza.

Para colmo, muchos que antes eran de izquierda se han convencido de que para ganar hay que mostrarse parecidos a la derecha y no decir nada de esto porque asustamos a la gente.

Despertemos. Cada vez nos queda menos tiempo para evitar convertirnos en esclavos.