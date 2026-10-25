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Mundo

DISPUTA DECISIVA PARA LA REGIÓN

Brasil define en segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro el rumbo político del país

Más de 158 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. La disputa por la Presidencia enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Brasil celebra este domingo una segunda vuelta electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). La votación definirá quién ocupará el Palacio del Planalto y conducirá el gobierno federal durante el próximo período.

De acuerdo con los datos atribuidos al Tribunal Superior Electoral (TSE), 158,7 millones de personas están habilitadas para participar en los comicios en todo el país. La cifra representa un incremento de 2,3 millones de electores, equivalente al 1,4 %, respecto de las elecciones generales de 2022, cuando el padrón alcanzaba los 156,4 millones de personas.

La votación se desarrollará entre las 8:00 y las 17:00 horas, con una estructura distribuida en 5.571 municipios y 2.641 zonas electorales. Para llevar adelante la jornada se instalarán 517.206 mesas de votación.

Además, 918.876 brasileños residentes en el exterior están habilitados para sufragar en 186 ciudades fuera del territorio nacional.

Una definición incierta

La contienda entre Lula y Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta después de una primera instancia en la que ambos concentraron los principales apoyos electorales. Según los resultados consignados en el texto de base, el candidato del PL obtuvo el 47,03 % de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %.

La diferencia entre ambos dejó abierta la definición presidencial y trasladó la decisión final a esta nueva jornada electoral. El resultado determinará la continuidad del actual gobierno o el inicio de una nueva administración encabezada por el senador opositor.

Además de la elección presidencial, los brasileños votarán para definir los gobiernos de seis estados: Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo y Tocantins, así como el Distrito Federal.

Despliegue de seguridad en todo el país

Para garantizar el desarrollo de los comicios, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas. Cerca de 25.000 efectivos fueron movilizados para apoyar a la Justicia Electoral en distintas regiones, con refuerzos previstos en 301 municipios.

La dimensión del operativo responde a la magnitud de una elección que moviliza a millones de ciudadanos y que definirá tanto la conducción del gobierno federal como varias administraciones estaduales.

Con el cierre de las urnas comenzará el recuento de votos que permitirá conocer el resultado de una de las principales disputas políticas de Brasil.

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