BPS dio a conocer el calendario de pagos: cuándo se cobran jubilaciones y pensiones

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó las fechas de pago de las pasividades correspondientes a octubre, que comenzarán a abonarse en los primeros días de noviembre de 2026. El cronograma, que quedó ratificado en la resolución del directorio emitida a fines del año pasado para el ejercicio 2026, abarca a jubilados y pensionistas de todo el país.