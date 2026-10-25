Uruforest reunió en Juan Lacaze a la industria forestal y el agro

Entre las exposiciones previstas se encuentra la de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien abordará los retos de la infraestructura y la competitividad de las cadenas logísticas. Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, expondrá sobre la inserción internacional de los productos nacionales.

La agenda también incluyó la participación del especialista argentino Aldo Grasso, quien analizará las nuevas tendencias del modelo foresto-industrial en la región.

Construcción en madera y sostenibilidad

La innovación en la construcción y el aprovechamiento sostenible de los recursos constituyen otro de los temas centrales de Uruforest. En ese marco, el panel «Construir el futuro con madera» reunió a Carolina Dovat, Juan Pablo Latorre, Sebastián Ugarte e Inés Bocage.

El intercambio estubo centrado en las nuevas tecnologías de edificación, la reducción de la huella de carbono y las posibilidades de incorporar la madera en la arquitectura contemporánea.

Con una propuesta que combina exhibiciones, actividades comerciales y debates técnicos, Uruforest procura fortalecer el intercambio entre los sectores forestal, agropecuario e industrial, al tiempo que posiciona a Juan Lacaze como sede de encuentros vinculados con la innovación productiva y la sostenibilidad ambiental.