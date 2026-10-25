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Sociedad Juan Lacaze |

Industria, ambiente y tecnología

Uruforest reunió en Juan Lacaze a la industria forestal y el agro

La segunda edición de la feria reúne maquinaria, empresas y especialistas para debatir sobre competitividad, innovación constructiva y sostenibilidad.

Destacan crecimiento de la industria forestal.

Destacan crecimiento de la industria forestal.
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Por Redacción Caras y Caretas

La ciudad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, fue sede de la segunda edición de Uruforest, la feria de la industria forestal, el agro y el medio ambiente, que se desarrolló en el antiguo predio del depósito de Fanapel, ubicado en el kilómetro 4,5 de la ruta 54.

El evento, ideado en 2024 por el empresario Juan Pedro Raffo, amplió su propuesta para esta edición, con demostraciones de maquinaria en vivo, stands comerciales y rondas de conferencias. La feria busca generar espacios de intercambio entre empresas, especialistas y representantes de distintos sectores vinculados a la producción.

Infraestructura, logística e inserción internacional

Uno de los ejes de la programación es el Foro Regional Forestal, que reúne a especialistas latinoamericanos y referentes de la matriz productiva para analizar los desafíos y las perspectivas del sector.

Entre las exposiciones previstas se encuentra la de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien abordará los retos de la infraestructura y la competitividad de las cadenas logísticas. Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, expondrá sobre la inserción internacional de los productos nacionales.

La agenda también incluyó la participación del especialista argentino Aldo Grasso, quien analizará las nuevas tendencias del modelo foresto-industrial en la región.

Construcción en madera y sostenibilidad

La innovación en la construcción y el aprovechamiento sostenible de los recursos constituyen otro de los temas centrales de Uruforest. En ese marco, el panel «Construir el futuro con madera» reunió a Carolina Dovat, Juan Pablo Latorre, Sebastián Ugarte e Inés Bocage.

El intercambio estubo centrado en las nuevas tecnologías de edificación, la reducción de la huella de carbono y las posibilidades de incorporar la madera en la arquitectura contemporánea.

Con una propuesta que combina exhibiciones, actividades comerciales y debates técnicos, Uruforest procura fortalecer el intercambio entre los sectores forestal, agropecuario e industrial, al tiempo que posiciona a Juan Lacaze como sede de encuentros vinculados con la innovación productiva y la sostenibilidad ambiental.

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