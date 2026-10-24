Secretaría de Derechos Humanos completó traslado de archivos para acelerar la búsqueda de desaparecidos

Documentación sobre desaparecidos

Durante el acto formal de entrega, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Iliana da Silva, y la coordinadora para el Pasado Reciente, Mariana Risso, entregaron la totalidad de la documentación recibida al presidente de la Inddhh, Juan Miguel Petit.

“El traspaso de estos legajos consolida una red de acciones interinstitucionales orientadas a la preservación de la memoria histórica y la centralización de los acervos documentales indispensables para la búsqueda de la verdad”, destacaron voceros institucionales tras la ceremonia.

Previo a esta entrega definitiva, la Secretaría de Derechos Humanos ya había compartido copias de documentación digitalizada y mantenido un flujo de transferencia de archivos policiales en virtud de un convenio de cooperación suscrito con el Ministerio del Interior.

Pese a la transferencia de estos legajos, el Poder Ejecutivo aclaró que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia continuará procesando solicitudes de información requeridas por el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, investigadores académicos, víctimas y la ciudadanía.

Respuesta a una demanda histórica de las calles

El avance en la entrega de documentación se produce en un contexto de persistente movilización social y política. En mayo de 2026, decenas de miles de uruguayos se congregaron en Montevideo y diversos puntos del país durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Bajo la consigna “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”, la movilización renovó la exigencia al Poder Ejecutivo para que ordene la apertura definitiva de la totalidad de los archivos militares que aún permanecen bajo custodia de las Fuerzas Armadas.