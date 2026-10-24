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Política

Volvieron las carteras al barrio

Heber, con los tapones de punta contra María Julia Muñoz: "Pobre mujer, volvió a las cloacas mal olientes"

Heber quedó muy enojado por las acusaciones de María Julia y salió a contestarle por sus redes sociales.

Heber salió con todo contra María Julia Muñoz.&nbsp;

Heber salió con todo contra María Julia Muñoz. 

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Por Redacción Caras y Caretas

El senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber salió con los tapones de punta contra María Julia Muñoz, luego de que la exministra de Salud Pública y de Educación y Cultura lanzara graves acusaciones sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou. En una frase que generó fuerte repercusión, Muñoz apuntó al senador Javier García, líder de la lista 40 del Partido Nacional, y aseguró: “Hubo guita solventando a la 40”.

María Julia Muñoz

La respuesta de Heber llegó a través de la red social X. Comenzó con ironía sobre la trayectoria de su contradictora: “Pensar que fue Ministra de Salud y de Educación y Cultura”. Y siguió con una descalificación directa: “Pobre mujer que cree en el insulto y la difamación como forma de defender a su gobierno”.

El dirigente nacionalista le exigió respaldar sus dichos en el ámbito correspondiente: “Tendrá que probar en la Justicia sus afirmaciones”. Además, descartó que existan atenuantes para sus declaraciones, al afirmar que “no hay excusas por la edad o por Salud Mental”.

"Volvió a las cloacas"

El pasaje más fuerte del mensaje fue el que le dio título a la polémica. Heber sostuvo que Muñoz, tras su “retiro oportuno”, “volvió a las cloacas mal olientes, para terminar en un reservorio de porquería”. El senador cerró lamentando el nivel del debate público: “Triste muy triste ver la degradación de la política en estos niveles”. Y lanzó una advertencia final: “Terminará presa o disculpándose, pero no podrá salir jamás del barro donde eligió poner fin a su actividad pública”.

Las declaraciones de Muñoz no son un episodio aislado. La exministra ya había calificado públicamente a la administración de Lacalle Pou como “el gobierno más corrupto de la historia del Uruguay”. Su mención al financiamiento del sector de García, sin embargo, fue más específica y apuntó a un dirigente en actividad, lo que explica la reacción de la plana mayor nacionalista.

El gobierno de Lacalle Pou

Durante su participación en el programa Todo Un tema, del canal de streaming de El Observador, la exministra de Educación y Salud Pública y exsecretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, deslizó graves acusaciones sobre la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, y dijo que hubo casos de corrupción, apuntando directamente a las decisiones vinculadas al caso Cardama y al exministro de Defensa Nacional, Javier García.

Muñoz no dudó en mantener su postura de calificar a la gestión de Luis Lacalle Pou como la más cuestionada en materia de transparencia.

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