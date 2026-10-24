Heber, con los tapones de punta contra María Julia Muñoz: "Pobre mujer, volvió a las cloacas mal olientes"

"Volvió a las cloacas"

El pasaje más fuerte del mensaje fue el que le dio título a la polémica. Heber sostuvo que Muñoz, tras su “retiro oportuno”, “volvió a las cloacas mal olientes, para terminar en un reservorio de porquería”. El senador cerró lamentando el nivel del debate público: “Triste muy triste ver la degradación de la política en estos niveles”. Y lanzó una advertencia final: “Terminará presa o disculpándose, pero no podrá salir jamás del barro donde eligió poner fin a su actividad pública”.

Las declaraciones de Muñoz no son un episodio aislado. La exministra ya había calificado públicamente a la administración de Lacalle Pou como “el gobierno más corrupto de la historia del Uruguay”. Su mención al financiamiento del sector de García, sin embargo, fue más específica y apuntó a un dirigente en actividad, lo que explica la reacción de la plana mayor nacionalista.

El gobierno de Lacalle Pou

Durante su participación en el programa Todo Un tema, del canal de streaming de El Observador, la exministra de Educación y Salud Pública y exsecretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, deslizó graves acusaciones sobre la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, y dijo que hubo casos de corrupción, apuntando directamente a las decisiones vinculadas al caso Cardama y al exministro de Defensa Nacional, Javier García.

Muñoz no dudó en mantener su postura de calificar a la gestión de Luis Lacalle Pou como la más cuestionada en materia de transparencia.