Lluvias, viento y descenso de temperatura: así estará el tiempo en Uruguay durante los próximos días

Durante la mañana, los vientos soplarán del sector sur, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con posibilidad de nuevas precipitaciones aisladas. El viento rotará al sureste, mantendrá velocidades de entre 20 y 30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 50 km/h.

El panorama será similar en otros puntos del territorio, aunque con diferencias en las temperaturas. En el noroeste se esperan máximas de hasta 24 °C, mientras que en el suroeste podrían alcanzar los 22 °C. En el centro-sur, las temperaturas máximas rondarán los 21 °C y en el este se ubicarán cerca de los 20 °C.

La costa este tendrá condiciones particularmente frescas. Para Punta del Este, el pronóstico prevé temperaturas de entre 13 °C y 15 °C, acompañadas por nubosidad y precipitaciones aisladas.

Las condiciones del viento y la presencia de lluvias intermitentes serán dos de los principales factores meteorológicos de la jornada, especialmente en las zonas costeras.

Domingo 25: continúan las precipitaciones y el ambiente fresco

Para el domingo se espera que la inestabilidad persista en Montevideo y el área metropolitana, con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, las lluvias serán escasas, aunque la nubosidad continuará predominando.

Las temperaturas se ubicarán entre los 10 °C de mínima y los 16 °C de máxima, por lo que la jornada será más fría que la del sábado.

Los vientos soplarán del sureste y sur, con velocidades de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h durante la mañana. En la segunda mitad del día se mantendrán del mismo sector, con intensidades de entre 20 y 30 km/h.

La combinación de temperaturas más bajas, nubosidad y viento hará que el domingo tenga características propias de una jornada fresca de primavera. La evolución de las precipitaciones dependerá de cómo se desplace el sistema de inestabilidad sobre el territorio nacional.

Lunes 26: comienza a mejorar el tiempo

El lunes marcará un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. Inumet prevé una mañana con cielo nuboso y períodos de cubierto, precipitaciones escasas y una tendencia a la mejora.

Para Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.

Los vientos soplarán del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, tanto durante la mañana como en la tarde y la noche. La menor intensidad del viento contribuirá a que las condiciones resulten más estables en comparación con las jornadas anteriores.

Durante la segunda mitad del lunes, el cielo permanecerá nuboso y cubierto, pero el pronóstico oficial ya no señala las precipitaciones como el fenómeno predominante para ese período.

De este modo, la mejora no estará necesariamente acompañada por una recuperación importante de las temperaturas. Las primeras horas del día seguirán siendo frías, mientras que la máxima se mantendrá en valores moderados.

¿Cómo evolucionará el tiempo después del lunes?

Las previsiones para los días posteriores deberán seguirse a través de las próximas actualizaciones de Inumet y de los modelos meteorológicos regionales. Los cambios en la circulación del viento y el desplazamiento de los sistemas de precipitaciones pueden modificar tanto las temperaturas como la distribución de las lluvias entre los distintos departamentos.

Por el momento, el pronóstico oficial consultado permite identificar una tendencia clara para el fin de semana: lluvias y nubosidad durante el sábado y el domingo, un descenso de las temperaturas y una mejora gradual a partir del lunes.