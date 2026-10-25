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Política

Políticas públicas

Canelones busca ampliar la atención a las comunidades migrantes

El gobierno departamental destacó el alcance del Migramóvil y anunció que profundizará el trabajo en Santa Rosa y Pando.

Encuentro en Canelones.

Encuentro en Canelones.

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Por Redacción Caras y Caretas

La prosecretaria general del Gobierno de Canelones, Sandra Saffores, destacó las políticas de atención a la población migrante durante la apertura del primer Encuentro Metropolitano de Movilidad Humana, realizado en la Junta Departamental de Canelones.

La actividad tuvo como eje central las migraciones en el territorio y reunió a autoridades nacionales, departamentales y locales, además de organizaciones sindicales e internacionales vinculadas al trabajo con personas migrantes.

Saffores valoró la labor del Área de Movilidad Humana del gobierno departamental, que mantiene una coordinación permanente con organismos nacionales para implementar políticas públicas en el territorio.

Entre las iniciativas impulsadas, resaltó la recepción del Migramóvil, un dispositivo que recorre localidades de Canelones donde residen comunidades migrantes y permite realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a otras zonas.

La jerarca señaló que existen localidades donde es necesario profundizar el trabajo y mencionó especialmente a Santa Rosa, donde actualmente reside la mayor cantidad de migrantes del departamento, y a Pando.

Trabajo con migrantes

“Tenemos algunos lugares donde debemos profundizar nuestro trabajo. Empezamos por Santa Rosa, donde tenemos la mayor cantidad de migrantes en este momento, y Pando”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la administración departamental con el desarrollo de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. “Nuestro compromiso es seguir avanzando en la generación de políticas públicas destinadas al bienestar de la población”, sostuvo.

El encuentro fue impulsado por la comisión número 6 de la Junta Departamental y contó con la participación de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras instituciones que trabajan en el ámbito de la movilidad humana.

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