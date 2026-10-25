Canelones busca ampliar la atención a las comunidades migrantes

Entre las iniciativas impulsadas, resaltó la recepción del Migramóvil, un dispositivo que recorre localidades de Canelones donde residen comunidades migrantes y permite realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a otras zonas.

La jerarca señaló que existen localidades donde es necesario profundizar el trabajo y mencionó especialmente a Santa Rosa, donde actualmente reside la mayor cantidad de migrantes del departamento, y a Pando.

Trabajo con migrantes

“Tenemos algunos lugares donde debemos profundizar nuestro trabajo. Empezamos por Santa Rosa, donde tenemos la mayor cantidad de migrantes en este momento, y Pando”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la administración departamental con el desarrollo de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. “Nuestro compromiso es seguir avanzando en la generación de políticas públicas destinadas al bienestar de la población”, sostuvo.

El encuentro fue impulsado por la comisión número 6 de la Junta Departamental y contó con la participación de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otras instituciones que trabajan en el ámbito de la movilidad humana.