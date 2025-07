La verdad de las mentiras: nos vendieron otra película

Previo a su ataque al país liderado por Saddam Hussein, los servicios de inteligencia estadounidenses advirtieron a Bush que Irak no tenía armas de destrucción masiva; pero el presidente republicano hizo caso omiso al informe y pulverizó al país, entregando a su líder a la oposición, que lo colgó como a un perro. En 2006 Bush reconoció que Irak no tenía dichas armas; sin embargo, no terminó enfrentado a un tribunal como criminal de guerra.