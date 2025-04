Las Instrucciones del año XIII y la historia de los héroes

Aquellos revolucionarios orientales se dedicaron a transformar el mundo, más que a interpretarlo, y de ahí la cita de Marx que preside este artículo. Sin embargo, en una visión de largo alcance, imprescindible para dar sentido a la historia, podemos sostener que las Instrucciones han sido y continúan siendo una inspiración perdurable para la democracia uruguaya. Así lo entendió Héctor Miranda en su clásico libro homónimo. Pero ellas encarnan, además, un verdadero mito fundacional para nuestra nación, en tanto su contenido refleja y abarca otros relatos, narraciones, visiones autoafirmativas que pretenden constituir identidad cultural y que construyen imaginariamente el cuerpo de la nación. Los relatos de identidad, indudablemente instalados en la revolución artiguista, son al mismo tiempo relatos de diferenciación o de alteridad, y sólo ellos pueden explicar la persistencia de comunidades dotadas de objetivos y propósitos propios. Así, en el caso de la Banda Oriental y su revolución, se rompieron dos vínculos de sometimiento: uno con España, el otro con Buenos Aires, cuya historia como capital del virreinato nunca dejó de marcar el compás de sus ansias de dominio sobre la denominada Patria Grande, en la que entrábamos. Véase, si no, lo que dice Héctor Miranda con relación al poblamiento español en la bahía de Montevideo: “Buenos Aires miró como una vasta estancia, pastoril y provechosa, aquella desierta franja de tierra, y su gobernador, no obstante las órdenes reales, pensó con displicencia que no era necesario fundar en las costas vecinas ningún establecimiento seguro y permanente”. Lo hizo finalmente, es cierto; pero la angurria de la otrora capital, reina y señora del Río de la Plata, no se moderó jamás, y sólo cedió ante la resolución inquebrantable de los habitantes de esa “linda estancia” (o sea, nosotros, los orientales), a quienes miraron siempre con inocultable alarma y una buena dosis de frustración (Bartolomé Mitre, ante cada fiesta patria del 18 de Julio en Uruguay, decía que debía guardarse luto en lugar de celebrar).