Oligarcas blancos no van al cielo

Aunque Franco fue apoyado por la Iglesia española, fue un golpista y un criminal que sintonizaba con las ideas de Luis Lacalle Herrera, quien, en 1971, fue electo diputado por la lista 904, que adhirió a la candidatura del reaccionario general Mario Aguerrondo, que apoyó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Fue, coincidentemente, católico, como otros tantos blancos conservadores.

También se percibió la presencia de casi toda la clase política en la Plaza Independencia y uno de los que más resaltó por su estatura y porte físico fue el senador colorado Pedro Bordaberry, un confeso católico. ¿Le habrá pedido perdón a Dios por no haber condenado los crímenes de su padre católico, quien, durante su mandato dictatorial, violó casi todos los mandamientos?

En los pasajes sustantivos de su discurso, el visitante criticó —sin mencionarlo explícitamente— al sistema capitalista, al afirmar que “el trabajo no es un fin en sí mismo”: “El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo”, expresó.

Al respecto, consideró que el sistema no debe reducir a quienes trabajan a una pieza prescindible dentro de los procesos productivos. Tampoco hoy puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad de valerse por sí misma. “La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere y no debe ganarse ni necesita ser demostrada”, agregó.

León XIV también convocó a prestar atención a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento, soledad o exclusión. Advirtió que una persona puede compartir espacios cotidianos con otras y, sin embargo, cargar con una angustia tan profunda que deje de encontrar razones para continuar viviendo.

Al respecto, condenó la pobreza y la exclusión social e instó a garantizar a todas las personas el derecho a la salud y a los cuidados.

El papa enfatizó que quienes atraviesan esas situaciones no pierden por ello su pertenencia a la sociedad ni parte del valor de su vida. Por el contrario, su fragilidad hace más urgente que reciban asistencia y recursos. En ese sentido, llamó a procurar que cada persona pueda vivir con dignidad, recibir los cuidados necesarios y ser acompañada hasta el término natural de su vida.

El discurso también incluyó una reflexión sobre la economía y las desigualdades sociales. León XIV afirmó que la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias para el desarrollo de un país, pero sostuvo que sus frutos deben traducirse en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos.

Las condiciones en las que se organiza y orienta la economía, señaló, repercuten directamente en la vida de las personas y en sus posibilidades de construir un futuro. Por eso, insistió en que el desarrollo debe contemplar las necesidades concretas de las personas y sus familias.

Su alocución fue una verdadera lección para la clase política, pero particularmente para los políticos blancos católicos, quienes ratificaron su falta de compromiso con los que menos tienen al votar en contra la ley de rendición de cuentas en general, que contiene 31 millones de dólares para atender a las familias en situación de vulnerabilidad que tienen menores de edad a su cargo.

Históricamente, la colectividad blanca ha estado vinculada a la oligarquía terrateniente y, en ese contexto, ha defendido siempre los intereses del agronegocio, ya que algunos de sus integrantes son poderosos empresarios latifundistas. Evidentemente, olvidaron que Jesús de Nazareth expulsó a los mercaderes del templo y proclamó que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios”. Esta frase es una famosa enseñanza del profeta que aparece en los Evangelios (Mateo 19:24, Marcos 10:25 y Lucas 18:25).

Es claro que Jesús hizo una opción muy clara por los desposeídos (“bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos”), por los minorías, por las prostitutas y por los homosexuales, porque, a su juicio, todos son hijos de Dios, sin exclusiones.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el diario “El Observador” y la Universidad Católica, el 73 % de los parlamentarios blancos se identifican como católicos. Asimismo, seis de cada diez votantes de dicho lema afirman que comulgan con esa religión. Los nacionalistas que se declaran católicos no entendieron o no quieren entender el mensaje del Evangelio. Para Jesús, los bienaventurados deben ser los pobres y no los ricos, lo cual puede ser perfectamente extrapolado a la prédica del caudillo y revolucionario José Gervasio Artigas, quien proclamó que “los más infelices sean los más privilegiados”.

En su praxis, el Partido Nacional va en contra de la prédica cristiana, ya que privilegia a los ricos y excluye a los pobres. No en vano, en el gobierno de Luis Lacalle Pou la pobreza creció en 2020 llegando al 23 % y luego descendió, aunque los informes oficiales de la época maquillan la magnitud de ese descenso.

Si Jesús viviera, les tiraría de las orejas a los blancos, que en su gobierno de coalición privilegiaron a los “malla oro”, epígonos de los mercaderes del templo expulsados por el profeta por el pecado de avaricia. El colmo de la hipocresía fue la lectura de la oración de los fieles a cargo de Pedro Bordaberry y Rodrigo Goñi, dos oligarcas egoístas nada samaritanos e indiferentes ante el dolor ajeno.