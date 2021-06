Cosse sobre Antel Arena: «De este tema hablamos cuando termine la pandemia»

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que va a esperar al fin de la pandemia para responder a las denuncias que se han hecho sobre los costos de construcción del Antel Arena.

Entrevistada en el programa Legítima Defensa, Cosse subrayó que ante la situación de las personas, de la movilidad, del ambiente “me tengo que ocupar de eso. Tengo responsabilidades de gobierno, y al igual que otros que también tienen responsabilidades de gobierno, me tengo que ocupar de los problemas de la gente”.

Durante la entrevista la intendenta explicó los alcances del pan ABC, destinado a la atención de la población más vulnerable del departamento.

Incluye el plan ABC un Plan Alimentario, en acuerdo con Cambadu, destinado a atender a los niños entre 0 y tres años de los barrios más carenciados de Montevideo.

Ningún gobierno es neutro. Eso e la política. Debe haber una tendencia que permita percibir como vamos a reaccionar ante la realidad”

Preguntada sobre algunas versiones que la acusan de competir con el gobierno nacional en torno a las políticas sociales, Cosse afirmó que el desarrollo de estas políticas por parte de la Intendencia de Montevideo es “una cuestión de principios”.

“Ningún gobierno es neutro. Eso e la política. Debe haber una tendencia que permita percibir como vamos a reaccionar ante la realidad”, estimó.

En ese sentido consideró “importante destinar una parte del presupuesto municipal para que las niñas y niños de 0 a tres años no hipotequen su futuro”.

Consideró que Montevideo no fue discriminado en la asignación de los Jornales Solidarios, aunque fue un impacto la cantidad de gente anotada. En la capital para 4.000 puestos se anotaron 70.000 personas.

“Esto demuestra que es necesario que el Estado intervenga con políticas sociales, que a gente quiere trabajar, pero que no es suficiente”, subrayó.

Vínculo institucional

Sobre su vínculo con el presidente Luis Lacalle Pou con quién se ha entrevistado en varias oportunidades, la intendenta dijo que se trata de “un vínculo institucional, respetuoso”.

Cosse hizo referencia a la situación que padece el país a consecuencia de la pandemia de covid-19. Para la intendenta “seguramente se reaccionó tarde con la vacunación”. Y agregó: “No soy experta en vacunas, mi formación es ora, pero os especialistas están alertando que vacuna en un ambiente de alta circulación del virus es riesgoso”.

A su juicio hay que superar algunas falsas contradicciones no aclaradas. “Primero la falsa contradicción de que reducir la movilidad supone la militarización. No. Eso no es así. Como también la contradicción economía-salud”.

Finalmente, interrogada sobre las denuncias acerca de la construcción del Antel Arena, respondió de maneta tajante: “De este tema hablaré cuando termine la pandemia”.