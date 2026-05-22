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Mundo líder | antimperialista |

Tribuna antimperialista

Cuba se moviliza en defensa de su Revolución y del General de Ejército Raúl Castro

Miles de cubanos se movilizaron este viernes en La Habana, Cuba, para rechazar la intentona del gobierno de Donald Trump de judicializar al líder Raúl Castro.

Movilización en La Habana, Cuba frente a la embajada de EEUU en la isla.

Movilización en La Habana, Cuba frente a la embajada de EEUU en la isla.
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Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República de Cuba, encabeza la concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí, donde el pueblo de La Habana rechazó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz.

Así responden a la convocatoria realizada por la Unión de Jóvenes Comunistas junto con organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, con el propósito también de fortalecer la unidad nacional y respaldar la reciente declaración del gobierno.

“En la Jornada por los 95 años de nuestro General de Ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución”, proclama el texto divulgado en toda la isla.

Embed - Cubanos defienden su Revolución y a su líder Raúl Castro Ruz

Denuncian la agresión contra el líder cubano

La exhortación fue apoyada por las autoridades partidistas y gubernamentales, en particular por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien denunció la agresión contra el líder cubano e invitó a realizar una gran concentración en la Tribuna Antiimperialista.

Por medio de un mensaje en X, Díaz-Canel reafirmó este jueves el compromiso del país con la defensa de sus héroes y de la historia nacional, en respuesta a lo que calificó como una nueva agresión de los enemigos históricos de la nación.

Sentimiento antimperialista

“No se irrespeta a los héroes de la Patria; no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, enfatizó el mandatario, según la declaración difundida por medios y plataformas digitales del país.

Señaló, además, que pese a las dificultades y carencias cotidianas provocadas sobre todo por el bloqueo estadounidense, el pueblo cubano ha sabido sobreponerse y mantenerse unido frente a las pretensiones de judicializar en tribunales de Estados Unidos al líder de la Revolución.

“La nueva agresión nos ha unido más y ha elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antimperialista de un pueblo ya reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio”, subrayó.

Embed - NOTABLES | La farsa contra el Gral. Raúl Castro y la política agresiva de EE.UU. contra Cuba

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