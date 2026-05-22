Cuba se moviliza en defensa de su Revolución y del General de Ejército Raúl Castro

Embed - Cubanos defienden su Revolución y a su líder Raúl Castro Ruz

Denuncian la agresión contra el líder cubano

La exhortación fue apoyada por las autoridades partidistas y gubernamentales, en particular por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien denunció la agresión contra el líder cubano e invitó a realizar una gran concentración en la Tribuna Antiimperialista.

Por medio de un mensaje en X, Díaz-Canel reafirmó este jueves el compromiso del país con la defensa de sus héroes y de la historia nacional, en respuesta a lo que calificó como una nueva agresión de los enemigos históricos de la nación.

Sentimiento antimperialista

“No se irrespeta a los héroes de la Patria; no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, enfatizó el mandatario, según la declaración difundida por medios y plataformas digitales del país.

Señaló, además, que pese a las dificultades y carencias cotidianas provocadas sobre todo por el bloqueo estadounidense, el pueblo cubano ha sabido sobreponerse y mantenerse unido frente a las pretensiones de judicializar en tribunales de Estados Unidos al líder de la Revolución.

“La nueva agresión nos ha unido más y ha elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antimperialista de un pueblo ya reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio”, subrayó.