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Sociedad contenedores | cooperativas | residuos

Transformación

Nueva entrega de contenedores por parte de la Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo entregó contenedores intraprediales y composteras a seis cooperativas de Pérez Castellanos, alcanzando a 284 viviendas.

Contenedores

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 Foto: FocoUy.
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La Intendencia de Montevideo realizó una nueva entrega de contenedores intraprediales y composteras en el marco del Programa Hogares Sustentables, una iniciativa que busca fortalecer la gestión de residuos y fomentar la clasificación en origen en distintos barrios de la capital.

La actividad se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, desde las 17.30 horas, en la cooperativa COVIFOEB IV, ubicada sobre la calle Jacobo Varela 3930, en el barrio Pérez Castellanos. Durante la jornada participaron autoridades departamentales, representantes de las cooperativas y vecinas y vecinos de la zona.

Seis cooperativas de vivienda beneficiadas

En esta instancia fueron beneficiadas seis cooperativas de vivienda: COVIAMISTAD, COVIOSE IV, COVIFOEB IV, COVIADEOM 94, COVICO II y COVICO 26. La entrega incluyó contenedores intraprediales destinados tanto a residuos reciclables como mezclados, además de composteras para promover el tratamiento domiciliario de residuos orgánicos.

Según detalló la comuna, el nuevo equipamiento alcanza a un total de 284 viviendas y permitirá retirar 11 contenedores de la vía pública, contribuyendo a una mejora en el orden y la limpieza del entorno urbano. La iniciativa forma parte de la estrategia departamental para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y sustentable.

Durante la actividad participó el director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, quien brindó una charla explicativa sobre el funcionamiento y las características de los nuevos contenedores y composteras.

Una mayor responsabilidad en la gestión de los residuos

Herou destacó que este tipo de equipamiento permite disminuir progresivamente la cantidad de contenedores ubicados en la vía pública, al tiempo que promueve una mayor responsabilidad en la gestión de los residuos dentro de cada complejo habitacional.

Asimismo, subrayó la importancia de la clasificación en el hogar como herramienta fundamental para reducir el volumen de residuos enviados a disposición final. En ese sentido, señaló que una correcta separación de materiales reciclables y residuos orgánicos podría disminuir en aproximadamente un tercio los residuos que actualmente terminan en los contenedores intradomiciliarios.

El Programa Hogares Sustentables continúa expandiéndose en distintos puntos de Montevideo con el objetivo de incentivar prácticas ambientales responsables, mejorar la limpieza urbana y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

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