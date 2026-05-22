Carlos Clavijo: "La gente quiere derechos tangibles"

Las extensas jornadas de trabajo incluyen recorridos con la participación de los Centros Locales de Información y Formación (CLIF), reuniones con organizaciones sociales, visitas a oficinas del BPS, encuentros con plenarios sindicales y entrevistas en medios de comunicación.

El objetivo es trasladar “de primera mano” los resultados del Diálogo Social y aclarar “muchas versiones que no son correctas” que circulan sobre la reforma de la Seguridad Social. “Lo importante es que quienes participamos del Diálogo Social podamos explicar no solo nuestra visión, sino también los resultados concretos alcanzados”, sostuvo.

“La gente quiere derechos tangibles”

Clavijo afirmó que una de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales y de los trabajadores es poder conocer qué avances concretos se lograron en materia de derechos. En ese sentido, destacó propuestas como la “prestación universal a los 70 años, la mejora de las transferencias económicas, la ampliación de la cobertura de cuidados, el seguro de paro para trabajadores por cuenta propia y cambios en las jubilaciones por incapacidad física”. También mencionó “la eliminación de plazos para reconocer años de servicio anteriores a 1996 y la posibilidad de jubilarse a los 60 años”.

No obstante, Clavijo aclaró que los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social deberán “transformarse” en proyectos de ley por iniciativa del Poder Ejecutivo y luego ser discutidos en el Parlamento. “La gente pide certezas en medio de la incertidumbre. Quiere saber cuándo esos derechos se van a hacer efectivos”, afirmó.

En esa línea, consideró que el Parlamento podrá “enriquecer y mejorar” los proyectos vinculados a seguridad social, y expresó su expectativa de que exista una mirada centrada en las necesidades de la población. Si bien dijo que aguarda que la discusión parlamentaria sea ágil, de todos modos reconoció que el Poder Legislativo tiene sus tiempos.

El director del Banco de Previsión Social en representación de las y los trabajadores cuestionó a sectores políticos de la oposición que, según explicó, “difundieron información errónea” sobre el Diálogo Social y la situación de las AFAP.

“Algunos actores políticos y económicos pretendieron instalar un discurso del miedo diciendo que se iban a eliminar las AFAP, que se iba a fundir el país o que habría expropiaciones. Eso no existe en la seguridad social, es falso de toda falsedad”, aclaró en coincidencia con el tajante pronunciamiento del ministro de Economía en un reciente evento de ADM en el que fustigó a quienes terminan perjudicando la imagen internacional y seriedad macroeconómica del país. En ese sentido, dijo que mientras distintos actores políticos de la oposición utilizan términos como “expropiación” para generar temor, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo frente a empresarios que no se puede transitar ese camino y alertó que “la desinformación perjudica no solo internamente sino también la imagen pública del Uruguay hacia el exterior”.

En otro punto, Clavijo valoró especialmente la mejora prevista para las rentas vitalicias, que según afirmó permitiría incrementar entre un 20 % y un 30 % las prestaciones actuales. “Más allá de que seguimos teniendo diferencias con el sistema de ahorro individual, esto representa un avance en derechos para la gente”, indicó.

El director del BPS en representación de las y los trabajadores también reconoció que varios planteos históricos del movimiento sindical no fueron alcanzados en el Diálogo Social, entre ellos, “la equiparación de las jubilaciones mínimas con el Salario Mínimo Nacional y la jubilación a los 60 años en iguales condiciones para todos los trabajadores”.

En otro orden, señaló que durante las recorridas por el interior, el equipo del ERT-BPS recoge consultas vinculadas principalmente al “acceso a la jubilación y al reconocimiento de años de trabajo no registrados anteriores al año 1996”.

Clavijo explicó que muchas personas preguntan cómo acreditar servicios anteriores a 1996 para poder acceder a una jubilación o pensión. “En el interior campea la informalidad y existe mucha desinformación”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre el aumento del empleo informal y la falta de trabajo en distintas zonas del país, especialmente en el litoral. “El empleo es una de las principales preocupaciones; hay más informalidad y más pobreza en muchos rincones del país”, aseguró. “En departamentos como Salto y Paysandú hay una problemática de desempleo muy grande. Nosotros entendemos que eso se va a discutir en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se impulsarán temas como la generación de empleo de calidad y la reducción de la jornada laboral, pero es evidente que es una de las mayores preocupaciones de la gente. Y me parece importante subrayar que la gente necesita respuestas concretas y derechos tangibles”.