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Política colonización | tierra | Artigas

Colonización adjudicará 309 hectareas en Artigas para promover el acceso a la tierra de las mujeres rurales

Colonización lanzó oficialmente una nueva edición del programa "Tierra de Mujeres".

Colonización comprará tierras

Colonización comprará tierras

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
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El Instituto Nacional de Colonización (INC) lanzó oficialmente una nueva edición del programa "Tierra de Mujeres", una iniciativa estratégica diseñada para facilitar el acceso a parcelas productivas a colectivos y familias lideradas por mujeres rurales, con el objetivo de fomentar su autonomía económica, consolidar la producción familiar y avanzar en la equidad de género en el sector agropecuario.

Un plan estratégico con enfoque de género y juventud

El presidente del INC, Alejandro Henry, subrayó que los lineamientos institucionales actuales colocan a las mujeres y a los jóvenes en el centro de las prioridades de adjudicación. Henry destacó el rol fundamental que desempeñan las mujeres en el arraigo y desarrollo del medio rural, señalando que esta convocatoria pondrá a disposición un total de 309 hectáreas en el departamento de Artigas, orientadas tanto a unidades de producción asociativa como a unidades familiares.

Por su parte, la directora del organismo, Karina Henderson, enfatizó que el plan busca revalorizar formalmente a las mujeres rurales como productoras directas y destinatarias clave de las políticas públicas.

"La aspiración del instituto es que al menos el 50% de las adjudicaciones de tierras de este período incluyan a mujeres", adelantó Henderson, apuntando a un impacto estructural en la tenencia de la tierra.

Requisitos clave para la postulación

Para acceder al llamado, las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones operativas:

  • Proyecto productivo: Presentar una propuesta de producción que resulte viable y se alinee con el perfil del llamado.

  • Esquema asociativo: En el caso de las unidades de producción colectiva, el grupo debe estar integrado exclusivamente por mujeres y contar con un estatuto o acuerdo organizativo interno.

  • Titularidad familiar: Para las unidades de producción familiar, la titularidad de la fracción se registrará a nombre de la mujer postulante, sin importar su estado civil.

  • Compromiso en territorio: Asumir el compromiso de trabajo directo en la fracción asignada, además de participar activamente en las instancias de capacitación, asistencia técnica y seguimiento previstas por el INC.

Beneficios e incentivos para la instalación

El programa contempla un paquete de herramientas de apoyo financiero y técnico para garantizar la viabilidad de los emprendimientos durante su etapa inicial:

  • Líneas de crédito: Acceso a capital productivo y asistencia técnica especializada con enfoque de género.

  • Facilidades de arrendamiento: Descuentos en el valor de la renta y plazos flexibles que acompañen los tiempos de consolidación productiva.

  • Capitalización: Implementación de acuerdos específicos para asegurar la inyección de recursos en el periodo de instalación del proyecto.

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