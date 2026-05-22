Colonización adjudicará 309 hectareas en Artigas para promover el acceso a la tierra de las mujeres rurales

"La aspiración del instituto es que al menos el 50% de las adjudicaciones de tierras de este período incluyan a mujeres", adelantó Henderson, apuntando a un impacto estructural en la tenencia de la tierra.
Requisitos clave para la postulación
Para acceder al llamado, las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones operativas:
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Proyecto productivo: Presentar una propuesta de producción que resulte viable y se alinee con el perfil del llamado.
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Esquema asociativo: En el caso de las unidades de producción colectiva, el grupo debe estar integrado exclusivamente por mujeres y contar con un estatuto o acuerdo organizativo interno.
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Titularidad familiar: Para las unidades de producción familiar, la titularidad de la fracción se registrará a nombre de la mujer postulante, sin importar su estado civil.
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Compromiso en territorio: Asumir el compromiso de trabajo directo en la fracción asignada, además de participar activamente en las instancias de capacitación, asistencia técnica y seguimiento previstas por el INC.
Beneficios e incentivos para la instalación
El programa contempla un paquete de herramientas de apoyo financiero y técnico para garantizar la viabilidad de los emprendimientos durante su etapa inicial:
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Líneas de crédito: Acceso a capital productivo y asistencia técnica especializada con enfoque de género.
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Facilidades de arrendamiento: Descuentos en el valor de la renta y plazos flexibles que acompañen los tiempos de consolidación productiva.
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Capitalización: Implementación de acuerdos específicos para asegurar la inyección de recursos en el periodo de instalación del proyecto.